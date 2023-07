Ukrainos karys: rusai Bachmute naudoja cheminius ginklus

Jis teigė, kad preliminariais duomenimis, okupantai naudoja cheminį elementą liuizitą.

„Bachmuto kryptimi padėtis yra sunki. Priešas vis dažniau naudoja cheminį ginklą. Pavyzdžiui, artilerijos ugnies metu naudojamas elementas, vadinamas liuizitu“, – pasakojo O. Dmytraškovskis, rašo „Focus“.

Gynybos pajėgų atstovas teigė, kad tarp Ukrainos karių jau yra nukentėjusių nuo šio cheminio elemento. Jis pažymėjo, kad ši medžiaga sukelia pykinimą, vėmimą ir sąmonės netekimą.

