Ukrainos kariai sudavė naują smūgį: beveik 300 rusų okupantų žuvo arba buvo sužeisti

Zaporižios srities administracijos vadovas Oleksandras Staruchas teigė, kad sekmadienio naktį rusų kariuomenė sudavė smūgius vienam iš kaimų, esančių Zaporižios regione, rašo UNIAN.

Tačiau Ukrainos kariuomenė rusų okupantams už įvykdytą ataką atsakė tuo pačių.

„Mūsų vyrai [kariai] taip pat sudavė smūgius, beveik 300 [rusų okupantų] buvo sužeisti arba mirę. Taigi [Ukrainos kariai] pasakė: sveiki, čia už apšaudytus mūsų miestus“, – kalbėjo administracijos atstovas.

Ukrainos puolimo Donbase tempas artimiausiomis savaitėmis didės – analitikai

Vašingtone įsikūręs strateginių studijų centras „Institute for the Study of War“ (ISW) naujoje apžvalgoje nurodo, kad atėjus žiemai oro sąlygos Ukrainos rytuose tampa palankesnės ukrainiečių karinių operacijų spartinimui artimiausiomis savaitėmis.

Centro analitikai cituoja Ukrainos rytinės Luhansko srities administracijos vadovo Serhijaus Haidajaus žodžius, kad oro sąlygos fronte nuo Kreminos iki Svatovės keičiasi, todėl kontrpuolimą vykdančios ukrainiečių pajėgos netrukus, sušalus žemei, galės geriau manevruoti.

ISW ekspertų vertinimu, bendras operacijų tempas artimiausiomis savaitėmis didės. Pastaruoju metu kariniai veiksmai Ukrainos rytuose buvo sulėtėję dėl pažliugusios žemės.

Nei rusų, nei ukrainiečių pajėgos žiemą – optimaliausiu laiku mechanizuotųjų dalinių veiksmams – nelėtins operacijų, nurodo ISW ekspertai.

ISW vertinimas neatitinka JAV nacionalinės žvalgybos direktorės Avril Haines (Avril Hains) prognozės, kad artimiausiais mėnesiais karo veiksmų tempas Ukrainoje toliau lėtės.