Ukrainos gynėjai per parą nukovė 660 rusų karių

Taip pat skelbiama, kad nuo karinės invazijos pradžios iš viso Kremliaus pradėtame kare Ukrainoje žuvo 148 130 rusų karių.

Be to, per pastarąją parą Ukrainos kariai sunaikino 7 rusų artilerijos sistemas (2 380 iš viso – red. past.), 6 tankai (3 381), 6 šarvuotąsias kovos mašinas (5 242) ir kitą karinę techniką.

Nauji Maskvos smūgiai Ukrainai

Paminėjus pirmąsias Rusijos invazijos metines, šeštadienį Ukrainos pareigūnai pranešė apie dešimtis naujų Rusijos smūgių rytiniuose ir pietiniuose miestuose, o ukrainiečių lyderis paragino didinti spaudimą Maskvai.

Po metinių minėjimų ir spaudos konferencijų maratono penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė naujų vaizdo įrašų, kuriuose pareiškė, kad „Rusija turi pralaimėti Ukrainoje“, ir teigė, kad rusų pajėgos gali būti nugalėtos šiais metais.

Viename iš savo šeštadienio vaizdo įrašų V. Zelenskis klausė: „Ar mums įmanoma laimėti?“

„Taip, – pareiškė jis. – Esame pajėgūs vieningai, ryžtingai ir atkakliai tai padaryti, kad šiais metais būtų nutraukta Rusijos agresija.“

Atskirame pranešime tviteryje prezidentas taip pat ragino didinti spaudimą Rusijai sankcijomis po to, kai Jungtinė Karalystė, JAV ir Europos Sąjunga paskelbė apie naujas priemones Maskvos atžvilgiu, kuriomis siekiama pakirsti Rusijos finansus bei karinį tiekimą, susijusį su invazija į Ukrainą.

„Spaudimas agresorei Rusijai turi didėti“, – tviteryje parašė V. Zelenskis.

Jis sakė, kad Ukraina nori išvysti „ryžtingus veiksmus“ prieš Rusijos valstybinę branduolinę korporaciją „Rosatom“ ir Rusijos branduolinę pramonę, taip pat tikisi „didesnio spaudimo kariuomenei ir bankininkystei“.

Šią savaitę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad „Rosatom“ ir jo Gynybos ministerija turi užtikrinti, kad Maskva būtų pasirengusi prireikus atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.

Jis teigė, kad JAV kuria branduolinius ginklus ir kad Vašingtonas esą svarsto planus atlikti branduolinius bandymus, uždraustus pagal visuotinį bandymų draudimą, įsigaliojusį pasibaigus Šaltajam karui.

„Jei JAV atliks bandymus, mes taip pat tai padarysime“, – sakė V. Putinas.

Per pastaruosius metus Rusija jau tapo daugiausiai sankcijų pasaulyje sulaukusia šalimi. Sankcijas jai taiko daugiau nei 30 šalių, atstovaujančių daugiau nei pusei pasaulio ekonomikos. Tačiau Rusijos ekonomikai, prekybai ir įmonėms dar nebuvo suduotas nokautuojantis smūgis.

Rusijos ambasadorius Vašingtone Anatolijus Antonovas naujausias JAV sankcijas pavadino neapgalvotomis.

„Išmokome gyventi ekonominio ir politinio spaudimo sąlygomis, – sakė V. Antonovas. – Ankstesnių sankcijų patirtis parodė, kad jos labiau kenkia pasaulinei rinkai, blogina paprastų piliečių padėtį valstybėse, kurios inicijuoja ar remia neapgalvotas sankcijas.“

Išvakarėse paminėjus pirmąsias invazijos metines, Rusijos išpuoliai Ukrainoje nesiliovė.

Šeštadienį Ukrainos kariuomenė pranešė apie 27 Rusijos aviacijos smūgius ir 75 atakas iš raketų paleidimo įrenginių per pastarąją parą. Ji teigė, kad Rusijos puolimas ir toliau sutelktas Ukrainos pramoniniuose rytuose ir šiaurės rytuose. Pranešta apie penkis sužeistus civilius Ukrainos rytinėje Donecko srityje.

Pietinės Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas taip pat pranešė apie 83 rusų apšaudymus. Devynis kartus buvo apšaudyta regiono sostinė Chersonas, ten nukentėjo gyvenamieji pastatai, vaikų darželis ir medicinos įstaiga. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas pranešė apie tris regione sužeistus civilius.