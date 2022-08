Ukrainos generolas: rusų kariuomenė bijo, mes juos išvysime

„Aš labai retai prognozuoju, tačiau [įtempta kova Ukrainoje] neturėtų trukti ilgai. Nei jie [rusai], nei mes ilgai nebeištversime. Pati karščiausia karo fazė turėtų baigtis jau šių metu pabaigoje“, – teigė jis.

Be to, D. Marčenko teigė, kad tai, kiek laiko užtruks okupuotų Ukrainos teritorijų išlaisvinimas, priklausys nuo to, kiek Vakarų šalys Kyjivui perduos ginklų, siekiant apsiginti.

„Jie [rusų kariuomenė] taip pat bijo, mes turime priešintis. Mes įveiksime juos ir išvysime, tai mūsų žemė, nieko nebijome ir nei vieno [okupanto] į [Ukrainos teritoriją] neįsileisime“, – kalbėjo generolas.

Kiek anksčiau karo ekspertas Olehas Ždanovas teigė, kad Ukraina kol kas nedrįsta įvykdyti kontrpuolimo, kadangi Vakarai Ukrainai kol kas perduoda per menką ginklų kiekį.

Šiuo metu rusų karinės pajėgos yra sutelktos Ukrainos pietinėje dalyje, vis daugiau kalbama apie tai, kad netrukus čia gali užvirti įtempta kova prieš ukrainiečių karius.