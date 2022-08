Kremlius skelbia: Turkija už dujas iš dalies neva atsiskaitytų rubliais

„Nepaisydami dabartinių regioninių ir pasaulinių iššūkių lyderiai vėl patvirtino savo bendrą valią toliau plėtoti Rusijos ir Turkijos santykius“, – sakoma Kremliaus pareiškime.

V. Putinas ir R. T. Erdoganas sutarė plėsti prekybą ir skatinti ekonominį bendradarbiavimą, taip pat ir energijos srityje, pridūrė Kremlius.

Tuo metu Rusijos Federacijos vicepremjeras Aleksandras Novakas teigė, kad neva Turkija taip pat sutiko iš dalies mokėti už dujas rubliais, skelbia NEXTA.

