Rusija tarsi užsiminė apie Černobylio katastrofą: prie pat Zaporižios elektrinės paleido šūvius

Ukrainos atominės energetikos agentūros „Energoatom“ penktadienį paaiškino, kad buvo pažeisti aukštos įtampos elektros linija, tačiau atominė elektrinė vis dar veikė, radiacijos lygis nepakito.

Tuo metu karo ekspertas Aleksandras Kovalenko svarsto, kad Rusija gali griebtis ir dar grėsmingesnių žingsnių, kurie sukeltų katastrofą.

Pasak jo, Rusija, naudodamasi atomine elektrine, savo ruožtu bando sukelti įtampą, tarsi užsimindama apie antrojo Černobylio sprogimo tikimybę.

„Tačiau šios užuominos yra bevertės, kaip ir branduolinių ginklų atžvilgiu. Jie nesprogdins atominės elektrinės, nes lengviau paleisti branduolinį ginklą“, – sakė jis.

Visgi ekspertas pastebi, kad rusų kariuomenės ginklų taiklumas ne visada tikslus, todėl, jeigu atakos bus vykdomos ir toliau, situacija, jo teigimu, gali virsti katastrofa.

The occupied #Energodar and the #Zaporozhye Nuclear Power Plant were shelled



The Armed Forces of #Ukraine and the #Russian Federation blame each other for what happened. pic.twitter.com/wnIya3fT3A