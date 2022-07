Ukrainoje žuvo rusų šaulių divizijos vadas Gorobecas

Skelbiama, kad kare prieš Ukrainą jis dalyvavo nuo vasario.

Informaciją apie pulkininko žūtį pirmiausia paskelbė „Mūšio brolijos“ Staliningrado skyrius.

„Vėl koviniai nuostoliai Volgogrado srityje. Per specialiąją karinę operaciją žuvo Vologrado 20-osios gvardijos motorizuotųjų šaulių divizijos vadas pulkininkas Aleksejus Gorobecas. Amžinai prisiminsime. Visa Rusija gedi“, – rašoma pranešime.

„Specialiąja operacija“ Rusija vadina savo karą Ukrainoje.

Nuo karo pradžios Rusija jau neteko 37 870 karių, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Rusai taip pat neteko šios technikos: bakai – 1667 (+18 per vieną dieną), šarvuotos kovos mašinos ‒ 3852 (+20 per vieną dieną), artilerijos sistemos – 840 (+1 per vieną dieną), oro gynybos priemonės – 109, lėktuvai – 219 (+2 per vieną dieną), sraigtasparniai – 188, bepiločiai – 681 (+3 per vieną dieną), sparnuotosios raketos – 155, laivai – 15, automobilių įranga ir autocisternos – 2704 (+16 per vieną dieną), kita įranga.

REKLAMA

Primename, kad Rusijos kariuomenė ankstyvą vasario 24 d. rytą įsiveržė į Ukrainą. Kremlius Ukrainai karo oficialiai nepaskelbė – Rusijos valdžia plataus masto karo veiksmus pavadino „specialia operacija“, kurios tikslas, be kita ko, yra ir ukrainiečių „nutautinimas“.

Priešas pirmiausia numetė bombas ant karinių objektų, o vėliau apšaudė civilinius pastatus. Daugelis pasaulio šalių, įskaitant JAV, ES valstybes nares, Kanadą, Japoniją ir Australiją, Rusijai įvedė naujas sankcijas, didžiosios įmonės pradėjo stabdyti bendradarbiavimą su Rusija.

Rusijos kariuomenė nuo pirmos karo dienos aršiai bombarduoja Ukrainos teritoriją, civilinius pastatus, nors tikina, kad taikosi tik į karinius ar strateginės paskirties objektus. Rusijos puolimo metu jau žuvo tūkstančiai civilių. Karo metu faktiškai sunaikintas Mariupolis ir Lymanas, pastarosiomis savaitėmis vyko aršūs mūšiai dėl Sjevjerodonecko ir kitų Donbaso miestų. Sjevjerodoneckas neseniai pateko į rusų rankas. Sekmadienį pranešta, kad ukainiečiai pasitraukė iš Lysyčansko.