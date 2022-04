Ukrainoje žuvo aukšto rango Rusijos pulkininkas

Pasak žiniasklaidoje pasirodžiusių pranešimų, žuvo pulkininkas Aleksandras Bespalovas, kuris buvo 59-ojo gvardijos tankų pulko vadas.

Tiesa, nėra žinoma, kokiomis aplinkybėmis ir kur tiksliai buvo nužudytas rusų pulkininkas.

Teigiama, kad A. Bespalovas buvo palaidotas Ozersko mieste.

Viename iš įrašų, kurį galimai rašė A. Bespalovo sesuo, buvo teigiama, kad „neįmanoma nusakyti žodžiais, kokį skausmą tenka pajusti, kai prarandi artimo ir brangaus žmogaus.“

