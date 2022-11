Ukrainoje vėl aidi oro pavojaus sirenos

Sirenos skambėjo visuose šalies regionuose po to, kai apie 10 mln. ukrainiečių liko be elektros, dešimtims Rusijos raketų pataikius į elektrines per didžiausią oro ataką nuo Rusijos invazijos pradžios vasarį.

Naktį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad 8 mln. vartotojų buvo atnaujintas elektros tiekimas, nutrūkęs po naujausios Rusijos smūgių bangos.

„Po teroristinio išpuolio apie 10 mln. ukrainiečių liko be elektros. Aštuoniems milijonams vartotojų tiekimas jau atnaujintas. Energetikai ir remontininkai dirbs visą naktį“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė V. Zelenskis.

Antradienį Rusijos smūgius Ukrainoje juto ir Moldova

Moldova antradienį pranešė apie didelius elektros tiekimo sutrikimus dėl Rusijos smūgių kaimyninės Ukrainos energetikos infrastruktūrai ir paragino Maskvą sustabdyti savo atakas.

„Dėl to, kad Rusijos raketos pataikė į Ukrainos miestus ir gyvybiškai svarbią infrastruktūrą, kai kuriose Moldovos dalyse nėra elektros. Kiekviena ant Ukrainos nukrintanti bomba taip pat paveikia Moldovą ir mūsų žmones. Raginame Rusiją iš karto sustabdyti šį griovimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė užsienio reikalų ministras Nicu Popescu.

