Apie tai šeštadienio rytą paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Rusija du kartus raketomis smogė ukrainiečių karių pozicijoms ir gyvenamosioms vietovėms. Tam buvo panaudotos trys raketos. Rusija taip pat 64 kartus bombardavo Ukrainą, o tam panaudojo 91 sklendžiančią bombą.

Priešas taip pat apšaudė šalį 3 500 artilerijos salvių. Tam pasitelkė ir 78 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas. Rusai taip pat paleido daugiau nei 1 400 savižudžių dronų.

Ukrainos karinės oro pajėgos, raketų ir artilerijos pajėgos tris kartus smogė Rusijos karių susitelkimo vietoms, sunaikino tris artilerijos sistemas ir jų šaudymo pozicijas ir atakavo dar vieną svarbų taikinį.

Ukrainos pajėgos tęsia savo reidą Rusijos Kursko srityje, kur rusai per parą surengė 36 antskrydžius panaudodami 54 sklendžiančias bombas. Be to, rusai ten iššovė daugiau nei 300 artilerijos salvių.