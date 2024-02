Ukrainiečių ginkluotosios pajėgos sunaikino 1,3 tūkst. rusų okupantų ir vieną orlaivį

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos kariuomenė sunaikino 6 498 priešo tankus (+11 per pastarąją parą), 12 232 šarvuotąsias kovos mašinas (+34), 9 733 artilerijos sistemas (+24), 986 raketų paleidimo sistemas (+2), 674 oro gynybos sistemas, 336 karo lėktuvus (+1), 325 sraigtasparnius, 7 460 bepiločių orlaivių (+11), 1 898 sparnuotąsias raketas, 25 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 12 767 transporto priemones (+31), 1 545 specialiosios įrangos vienetus (+5).

Šie duomenys yra tikslinami.

Pranešama, kad praėjusią parą gynybos pajėgų aviacija smogė keturioms rusų karių sutelkimo vietoms.

Rytų kryptimi buvo sunaikintas priešų bombonešis naikintuvas „Su-34“ ir žvalgybinis dronas „Orlan-10“.

Raketų pajėgos sudavė smūgį vienai rusų karių sutelkimo vietai, trims kontrolės punktams ir dviem amunicijos sandėliams.