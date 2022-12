Ukrainiečiai leipsta juokais: užfiksuota dar viena rusų nesėkmė

Vaizdo įrašą ministerija paskelbė savo „Twitter“ paskyroje.

Jame matyti, kaip nuo traukinio platformos vienas šarvuotis bando lynu nutempti kitą. Galiausiai ant platformos buvęs šarvuotis apsiverčia ir žemyn stogu nukrenta į pusnį.

„Ne todėl, kad skundžiamės. Tačiau ateityje prašome, kad rusai būtų atsargesni iškraudami karinę įrangą. Ir nepamiršti, kad kiekviena šarvuotoji transporto priemonė yra potenciali skolinamoji įranga Ukrainos armijai“, – rašo ministerija.

Vaizdo įrašo fone girdėti juoką kelianti muzika, į jį sureagavo tūkstančiai interneto vartotojų.

Not that we are complaining. But in the future, we ask that the russians be more careful when unloading military equipment. And to remember that every armored vehicle is potential lend-lease equipment for #UAarmy pic.twitter.com/cg6q4CGhRB