Ukrainai kyla problemų dėl naikintuvų F-16: ekspertai beda pirštu į partnerių pažadus

Apie tai rašo „Business Insider“, cituoja UNIAN.

Kylančios problemos

„RAND Corporation“ analitikas Michaelas Bohnertas teigia, kad F-16 ar bet kurio kito naujo tipo naikintuvų integravimas į Ukrainos oro pajėgas „reikalauja daug pastangų, laiko, mokymų ir pinigų“:

„Daug kas galvoja: o, tiesiog duok jiems įrangą ir jiems viskas bus gerai. Bet taip nėra." Įranga yra tik dalis to, ko reikia naikintuvų parkui sukurti“.

REKLAMA

REKLAMA

Į pensiją išėjęs JAV armijos generolas majoras Gordonas Davisas, dirbęs NATO generalinio sekretoriaus padėjėjo pavaduotoju gynybos investicijų klausimais, pabrėžė, kad Ukrainos programai, skirtai įvesti F-16 į oro pajėgas, būtent apmokytų Ukrainos pilotų skaičius yra „didelė problema“.

REKLAMA

Pranešama, kad šalių koalicija, įskaitant Nyderlandus, Kanadą, Daniją, Jungtines Valstijas ir Rumuniją, rengia F-16 pilotus Ukrainai. Tačiau neatrodo, kad šis procesas vyktų taip sklandžiai, kaip galėtų būti. Norvegija, Belgija, Nyderlandai ir Danija įsipareigojo aprūpinti Kyjivą daugiau nei 85 naikintuvais F-16, tačiau Ukraina galės pradėti eksploatuoti tiek naikintuvų, kiek yra parengusi pilotų.

Bendras apmokytų Ukrainos pilotų ir tų, kurie vis dar mokosi, skaičius nėra oficialiai žinomas, tačiau yra pagrindo manyti, kad šis skaičius nėra pakankamas Ukrainos poreikiams, teigia ekspertai.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas sakė, kad jo šalis po 2024 metų nustos mokyti Ukrainos pilotus ketvirtos kartos F-16 lėktuvais ir vietoj to sutelks dėmesį į savo penktos kartos F-35 lėktuvų parko kūrimą. Šiuo atžvilgiu kyla klausimų apie Ukrainos pilotus, kurie mokosi, ir jų mokymosi galimybes, rašo „Business Insider“.

„Kai treniruojate žmogų, kuris puikiai moka skraidyti vienu lėktuvu, ir perkeliate jį į naują lėktuvą, daugeliui žmonių tai gali būti sunku“, – sakė M. Bohnertas.

Pasak jo, idealiu atveju Ukrainos partneriai turėtų apmokyti po tris pilotus kiekvienam orlaiviui. Todėl, anot jo, vis dar neaišku, kiek pilotų treniruojama kiekvienam Ukrainai pažadėtam F-16 naikintuvui, tačiau šis skaičius gali nepateisinti lūkesčių.