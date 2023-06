Ministerija teigė, kad užuot sėdėję grioviuose, Maskvos kariai galėtų palikti Ukrainą ir vykti į Rusiją kovoti su „Wagner“.

Ukrainoje kovojusi „Wagner“ sukilo prieš Maskvos ginkluotąsias pajėgas ir artėja prie Maskvos. Tuo tarpu Ukraina tęsia kontrpuolimą, siekdama išvyti iš šalies likusias Rusijos pajėgas.

The Ministry of Defense of Ukraine is wondering why russian soldiers are still sitting in muddy trenches rather than running to the aid of their comrades on both sides of the conflict. That would be far safer than confronting the Ukrainian army.