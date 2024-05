Ukraina ministerijoje įdarbino skaitmeninę moterį: štai, kokias užduotis ji turi

Technologijos padeda ukrainiečiams kariauti su kur kas didesniu priešu. Rusija naktį iš penktadienio į šeštadienį ir vėl smogė Charkivui. Ir anot Kyjivo, veikiausiai planuoja naują Charkivo srities puolimą.

Daugiau apie tai – TV3 žiniose.

Lengvas, bet galingas dronas, didelė baterija viršuje ir dar didesnis sprogstamasis užtaisas apačioje. Dar prieš porą metų nieks nė nenutuokė, kad kelis šimtus eurų kainuojantys aparačiukai mūšio lauke pakeis dalį kelis kartus brangesnės artilerijos sviedinių ir naikins milijonus kainuojančią priešo karinę techniką. O vėliau dronų ėmė trūkti, kaip tų pačių artilerijos sviedinių.

„Sprogmenų turime pakankamai, nes surenkame viską, ką randame ir pasigaminame sau sprogmenis. Bet trūksta pačių dronų, kokybiškų dronų“, – sako Ukrainos karys „Sakalas“.

Rusų skraidymo įgūdžiai prastesni

Donecko srityje dronų pilotavimo įgūdžius tobulinantys 28-osios mechanizuotos brigados kariai sako, kad nors rusai dronų ir turi daugiau, bet skraido jais ne taip gerai, kaip ukrainiečiai. Pastariesiems netrukdo ir įmantriausios rusų šarvuotos technikos apsaugos.

„Jie bando apsisaugoti tinklais, visiškai uždengia tankus. Kartais net pritvirtina garažus ant tankų, kad negalėtume smogti. Bet pirmas dronas pramuša apsaugą, o antras pataiko ten pat ir galas“, – pasakoja „Sakalas“.

Ukrainiečių atvirųjų šaltinių tyrėjai paskaičiavo, kad, pavyzdžiui, nuo šių metų kovo 25 d. iki balandžio 25 d., tai yra per mėnesį, 15,5 tūkst. dolerių kainavę ukrainiečių dronai sunaikino rusų karinės technikos už daugiau nei 60 mln. dolerių. Tai ir 15 mln. dolerių kainuojanti termobarinė sistema „Solncepiok“, ir mažiausiai penkiolika tankų T-72 už dar 15 mln., ir kita karinė technika. Tad nenuostabu, kodėl Kyjivas per pirmus keturis šių metų mėnesius kariams fronte skelbia perdavęs tris kartus daugiau dronų nei per visus praėjusius metus.

Įdarbinta skaitmeninė darbuotoja

Technologijos žengia ir į Ukrainos diplomatijos sritį.

Dirbtinio intelekto pagalbininkę Viktoriją įdarbino Ukrainos Užsienio reikalų ministerija. Nuo šiol Viktorija skaitys ministerijos pranešimus spaudai. Viktorija ir jos balsas sukurti pagal Ukrainos šou pasaulio įžymybės Rosali Kovbasa atvaizdą.

Rosali kilusi iš šiuo metu okupuoto Donecko. Savo „Instagrame“ ji dalinasi nuotraukomis su 55 tūkst. sekėjų ir aptarinėja stereotipus apie skirtingų tautybių ukrainiečius.

Dabar ji tapo ir skaitmenine ukrainiete.

„Įdarbindami mane – žengiame į ateitį. Nekantriai laukiu mūsų bendradarbiavimo“, – kalba skaitmeninė darbuotoja Viktorija.

Bombardavimai aviacinėmis bombomis dažnėja

Deja, technologijos iki galo nepadeda Ukrainai apsisaugoti nuo barbariško rusofašistų elgesio. Maskoliai vėl nusitaikė į Charkivą ir į Dnipro sritį. Ukrainiečiai dronus numušė, bet krenatnčios nuolaužos Charkive sukėlė didelį gaisrą.

Gegužės 3 d. rusai Charkivą bombardavo aviacinėmis bombomis ir pražudė moterį. Pastaruoju metu tokie bombardavimai padažnėjo. Rusai į miestą leidžia sklendžiančias aviacines bombas.

„Tai 30 centimetrų skersmens sklendžiančios bombos liekanos. Ją paleido iš lėktuvo. Tokia bomba sklendžia 90 km“, – pasakoja Charkivo prokuratūros vadovas Oleksandr Filčakov.

O Charkivas vos už poros dešimčių kilometrų nuo sienos su Rusija – taigi lengvas taikinys tokioms bomboms. Kyjivas nuogąstauja, kad rusai galimai planuoja ir naują didelį Charkivo srities puolimą. Tik neaišku, ar turi tam pakankamai gyvosios jėgos ir technikos.

