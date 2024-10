Ukraina ir Čekija kartu gamins 155 mm sviedinius

Tai pranešė leidinys „Militarnij“, apibendrindamas Antrojo tarptautinio gynybos pramonės forumo (DFNC2) rezultatus, rašo „Ukrinform“.

Bendrovė „Ukrainos šarvuotoji technika“ pasirašė dokumentų paketą dėl bendradarbiavimo su Čekijos holdingu „Czechoslovak Group“ (CSG). Viena sutartis susijusi su komponentų tiekimu, o kita – su šaudmenų gamybos licencijavimu (artilerijos sviedinių gamybos technologijos ir dokumentacijos perdavimu).

Leidinio duomenimis, planuojama gaminti standartinius 155 mm skeveldrinius fugasinius šaudmenis HE M107, taip pat 155 mm 43 km nuotolio šaudmenis su „Base Bleed“ bloku ir 155 mm 37 km nuotolio šaudmenis su „Boat Tail“ bloku. Be to, numatoma gaminti kitus artilerijos sviedinius, taip pat NATO kalibro tankų sviedinius.

Gamyba turėtų prasidėti 2025 metų pradžioje.

Pasak bendrovės „Ukrainos šarvuotoji technika“ vadovo Vladyslavo Belbaso, kitąmet planuojama pagaminti apie 100 tūkst. šaudmenų, o 2026 metais – daugiau nei 300 tūkst. Įrangos paruošimo procesas jau prasidėjo.

Dalis šaudmenų bus gaminama Ukrainoje, dalis – Čekijoje. Tai leis kompanijoms didinti gamybos apimtis ir mažinti pagaminto šaudmens savikainą.

Kaip anksčiau buvo pranešta, Ukrainos bendrovė „Artiom“ užsitikrino trotilo importą savo reikmėms. Tačiau dėl priklausomybės nuo kito komponento – nitroceliuliozės – šaudmenų užtaisai tebėra didžiausia sviedinių gamybos problema.