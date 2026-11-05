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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Turkijoje – masinės šaudynės: žuvo 8 žmonės

2026-11-05 22:30 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 22:30
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Vakarų-centrinėje Turkijoje trijuose kaimuose ketvirtadienį buvo nušauti aštuoni žmonės, pranešė vietos pareigūnai, policijai vykdant didelio masto užpuoliko paieškos operaciją.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Vakarų-centrinėje Turkijoje trijuose kaimuose ketvirtadienį buvo nušauti aštuoni žmonės, pranešė vietos pareigūnai, policijai vykdant didelio masto užpuoliko paieškos operaciją.

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„Deja, mūsų provincijoje per ginkluotus išpuolius žuvo aštuoni mūsų piliečiai, o vienas buvo sunkiai sužeistas“, – pranešė Afjonkarachisaro gubernatoriaus biuras.

Šaudynės įvyko kaimo vietovėje netoli Afjonkarachisaro – miesto, esančio pusiaukelėje tarp sostinės Ankaros ir Izmiro pakrantės miesto.

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Valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“ pranešė, kad Jukaritandiro kaime ant kelio buvo rastos dvi moterys su šautinėmis žaizdomis. Nors jos buvo skubiai nugabentos į ligoninę, abi jos mirė.

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Agentūra taip pat pranešė, kad dar trys kūnai buvo rasti Kijiro kaime, esančiame už pusvalandžio kelio į šiaurės rytus, o dar trys – Ajazinio kaime, esančiame dar už pusvalandžio kelio į rytus.

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Dar vienas žmogus, rastas kritinės būklės, ligoninėje kovoja dėl savo gyvybės, pranešė agentūra, tačiau nenurodė, kur jis buvo sužeistas.

Įtariamasis pabėgo pėsčiomis

Turkijos žiniasklaidos paskelbtuose neryškiuose vaizdo stebėjimo kamerų įrašuose matyti vyras su akiniais, vilkintis juodą striukę ir baltas kelnes, stovintis prie išblukusios raudonos spalvos mikroautobuso ir laikantis šautuvą.

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Policija tą raudoną transporto priemonę vėliau aptiko įklimpusią purve universitetinio miesto Eskišechyro, esančio už maždaug 100 kilometrų į šiaurę, pakraštyje, o įtariamasis pabėgo pėsčiomis, pranešė privatus televizijos kanalas NTV.

Naujienų agentūra DHA pranešė, kad tyrėjai bando išsiaiškinti, ar šios šaudynės gali būti susijusios su ankstesniu incidentu Afjonkarachisaro centre, kai ginkluotas užpuolikas šovė į automobilyje buvusią moterį ir sunkiai ją sužalojo.

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