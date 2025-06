Turistas tikina, kad jo į JAV neįleido dėl šio memo telefone

Madsas Mikkelsenas – 21 metų turistas iš Norvegijos. Jis vietos žiniasklaidai pasakojo, kad birželio 11 d. Niujorko „Liberty“ tarptautiniame oro uoste jam buvo uždrausta įvažiuoti į JAV.

Tai esą įvyko po to, kai jis perdavė savo telefoną Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnams, kurie jame rado memą apie JAV viceprezidentą J. Vance‘ą.

M. Mikkelsenas teigė, kad pareigūnai pagrasino jam 5 tūkst. JAV dolerių (apie 4,7 tūkst. eurų) bauda arba penkerių metų laisvės atėmimu, jei atsisakys atskleisti savo telefono slaptažodį. Kai jis sutiko bendradarbiauti ir telefonas buvo patikrintas, jis buvo deportuotas atgal į Norvegiją.

Socialiniuose tinkluose buvęs respublikonų kongresmenas Adamas Kinzingeris ir aktyvistas Brianas Krassensteinas pasidalijo informacija apie šį atvejį ir paragino platinti daugiau J. Vance‘ui skirtų memų.

Šie memai išpopuliarėjo po prezidento Donaldo Trumpo audringo susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Ovaliajame kabinete vasarį, kai J. Vance‘as pareikalavo, kad V. Zelenskis padėkotų D. Trumpui.

Vidaus saugumo departamento, kuriam pavaldžios ICE ir Muitinės bei sienos apsaugos tarnyba (CBP), atstovė spaudai Tricia McLaughlin M. Mikkelseno teiginius pavadino „nesąmoningais“ ir „visiškai melagingais“.

CBP paskyroje socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad „Madui Mikkelsenui nebuvo uždrausta įvažiuoti dėl memų ar politinių pažiūrų – jis pats prisipažino vartojęs narkotikus“.

Anot M. Mikkelseno, antroji nuotrauka, kurią matė ICE pareigūnai, buvo medinė pypkė, kurią jis pasigamino prieš kelerius metus.

Jis taip pat pasakojo, kad pareigūnai jam uždavė klausimus apie galimą narkotikų kontrabandą, teroristinius planus ir dešiniojo sparno ekstremizmą. Galiausiai jis buvo priverstas duoti kraujo mėginį.

Lieka neaišku, kodėl M. Mikkelsenui buvo taikytas sustiprintas patikrinimas. CBP neatsakė į prašymą pakomentuoti.

