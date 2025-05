JAV planai: jeigu vaizdo korta atsidurtų Rusijoje ar Kinijoje, būtų galima ją atjungti

Pranešama, jog įstatymo projektas apima ne tik DI procesorius – JAV prekybos sekretoriui būtų suteikti įgaliojimai tikrinti įrangos buvimo vietą ir nustatyti privalomus vietos buvimo kontrolės reikalavimus komercinėms įmonėms.

Be to, įstatymo projektas apima platų produktų spektrą. Tai pažangūs DI procesoriai, DI serveriai, HPC serveriai ir bendrosios paskirties elektronika, kuri yra strategiškai svarbi dėl dvejopo jos panaudojimo rizikos.

Pirmoji ir pagrindinė įstatymo nuostata yra reikalavimas, kad sekimo technologija būtų įdiegta į bet kurį aukštos klasės procesoriaus modulį ar įrenginį, kuriam taikomi JAV eksporto apribojimai.

Ši sąlyga įsigaliotų praėjus šešiems mėnesiams po įstatymo priėmimo, o tai apsunkintų tokių įmonių kaip AMD, „Intel“ ir „Nvidia“ veiklą, nes pridėti funkciją į jau sukurtus produktus yra sudėtinga užduotis.

Mechanizmas turėtų leisti patikrinti lusto ar įrenginio fizinę buvimo vietą, kad JAV vyriausybė galėtų patvirtinti, ar jis lieka patvirtintoje galutinėje vietoje.

A new bill introduced by Senator Tom Cotton would mandate that U.S. chipmakers like AMD, Intel, and Nvidia to embed location-tracking features in high-performance AI and HPC processors starting six months after enactment. https://t.co/a0AAH4MzGU

