Turi Oksfordo diplomą, bet įsidarbino kurjeriu: darbo rasti nepavyko

Ši istorija sukėlė plačias diskusijas apie Kinijos darbo rinkos situaciją ir akademinių kvalifikacijų vertę. Vyras, kilęs iš pietryčių Fujiano provincijos, savo akademinį kelią pradėjo 2004 m., kai Kinijos nacionaliniame stojamajame egzamine surinko beveik maksimalų rezultatą – 700 balų iš 750.

Šis pasiekimas jam atvėrė duris į vieną geriausių šalies aukštųjų mokyklų – Tsinghua universitetą, kur jis įgijo chemijos bakalauro laipsnį.

Vėliau kinas tęsė mokslus: įgijo energetikos inžinerijos magistro laipsnį Pekino universitete, biologijos daktaro laipsnį Nanyango technologijos universitete Singapūre ir biologinės įvairovės magistro laipsnį Oksfordo universitete Jungtinėje Karalystėje.

Prieš keisdamas karjerą, jis dirbo podoktorantūros tyrėju Singapūro nacionaliniame universitete. Tačiau 2024 m. kovą, pasibaigus sutarčiai, jis pradėjo intensyviai ieškoti darbo – dalyvavo daugiau nei dešimtyje darbo pokalbių, bet taip ir nerado tinkamos pozicijos.

