Trumpo patarėjas: „Indija, pirkdama rusiška naftą, praktiškai prilygsta Kinijai“

D. Trumpas prieš kelias dienas padidino spaudimą Indijai, kad ši nustotų pirkti rusišką naftą. Tačiau Indijos vyriausybės šaltiniai šeštadienį teigė, kad Indija, nepaisydama grasinimų, toliau importuos naftą iš Maskvos.

Penktadienį įsigaliojo 25 proc. muitai Indijos importui į JAV. D. Trumpas tai, be kita ko, aiškino tuo, kad Indija perka karinę įrangą ir energetinius išteklius iš Rusijos. D. Trumpas, be to, pagrasino 100 proc. tarifu rusišką naftą perkančioms šalims, jei Rusija nesudarys taikos su Ukraina.