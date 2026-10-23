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Trumpo bendražygiui – įtarimai

2026-10-23 08:37 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-23 08:37
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams pareiškė „kažką girdėjęs“ apie Teisingumo departamento atliekamą tyrimą dėl įtarimų, kad Corey Lewandowskis neteisėtai pasipelnė dirbdamas patarėju Vidaus saugumo departamente. Taip jis reagavo į ketvirtadienį žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie pradėtą tyrimą.

Donaldas Trumpas (ELTA-EPA/Graeme Sloan) (nuotr. Elta)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas žurnalistams pareiškė „kažką girdėjęs“ apie Teisingumo departamento atliekamą tyrimą dėl įtarimų, kad Corey Lewandowskis neteisėtai pasipelnė dirbdamas patarėju Vidaus saugumo departamente. Taip jis reagavo į ketvirtadienį žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie pradėtą tyrimą.

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C. Lewandowskis, kuris Kristi Noem einant vidaus saugumo sekretorės pareigas departamente dirbo specialiuoju federalinės valdžios darbuotoju, buvo ilgametis D. Trumpo bendražygis.

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Kol kas neaišku, kokio pobūdžio įtarimai dėl C. Lewandowskio veiklos yra tiriami, tačiau ketvirtadienį, laikraščiui „The Wall Street Journal“ (WSJ) paskelbus informaciją apie tyrimą, prezidentas pareiškė apie jį girdėjęs.

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Pažymėtina, kad prezidentas nepuolė ginti C. Lewandowskio, kuris 2016 m. buvo pirmasis jo rinkimų kampanijos vadovas.

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„Tiksliai nežinau, kas ten vyksta. Žinau tik tiek, kad noriu, jog mano žmonės būtų sąžiningi. O jei jie nebus sąžiningi, jie turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Nurodysiu savo Teisingumo departamentui padaryti viską, ką reikia“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.

WSJ pranešė, kad tyrimas pradėtas gavus Vidaus saugumo departamento generalinio inspektoriaus perduotą medžiagą, kurioje pateikta informacijos apie C. Lewandowskio darbą departamente.

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Dirbdamas departamente C. Lewandowskis buvo pagrindinis K. Noem patarėjas ir, panašu, turėjo neproporcingai didelę įtaką, nors jo pareigoms buvo nustatytas ribotas darbo dienų skaičius.

C. Lewandowskio advokatas Adamas Triggas į naujienų agentūros AP prašymą pakomentuoti situaciją atsakė raštu.

„Teisingumo departamentas nesusisiekė su ponu Lewandowskiu dėl jokio tyrimo, o jis neigia padaręs kokių nors pažeidimų tuo metu, kai didžiuodamasis neatlygintinai tarnavo savo šaliai“, – pareiškime teigė A. Triggas.

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Leidinys „The Washington Sun“ šią savaitę pranešė, kad kai kurie prašymai pateikti viešai prieinamus departamento dokumentus, susijusius su C. Lewandowskio darbo laikotarpiu, buvo atmesti dėl vykstančio baudžiamojo tyrimo.

Tyrimas dėl ilgamečio D. Trumpo patarėjo reikštų Teisingumo departamento veiklos krypties pokytį, nes iki šiol ši institucija daug pastangų skyrė ilgamečių D. Trumpo politinių kritikų tyrimams ir mėginimams patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn.

Vidaus saugumo departamentas ir Teisingumo departamentas į AP prašymą pakomentuoti situaciją iš karto neatsakė.

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