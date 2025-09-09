Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo administracija pradeda imigracijos tarnybos reidus Čikagoje

2025-09-09 09:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 09:55
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
0

JAV valdžia pirmadienį paskelbė apie imigracijos kontrolės operaciją Čikagoje, taip sustiprindama konfliktą su JAV Ilinojaus valstijos demokratų lyderiais.

JAV vidaus saugumo departamentas platformoje „X“ pranešė, kad „Operacija pusiaukelės blicas“ bus nukreipta prieš „nusikaltusius nelegalius imigrantus“. Jokių detalių apie tai, kaip bus vykdomi reidai, departamentas nepateikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Demokratų partijai priklausantis Čikagos meras Brandonas Johnsonas platformoje „X“ rašė, kad miestas nebuvo apie tai informuotas iš anksto.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes ir toliau prieštaraujame bet kokiai potencialiai militarizuotai imigracijos kontrolei nesilaikant tinkamų procedūrų, nes ICE (Imigracijos ir muitinės tarnyba – ELTA) jau turi amerikiečių piliečių sulaikymų ir deportavimų bei šimtų sulaikytųjų žmogaus teisių pažeidimų reputaciją“, – pažymėjo Čikagos meras.

REKLAMA

ICE Amerikoje liūdnai pagarsėjo kaukėtų vyrų reidais ir dėl savo naudojamos taktikos sulaukė žmogaus teisių organizacijų kritikos.

Demokratų partijai priklausantis Ilinojaus gubernatorius J. B. Pritzkeris apkaltino JAV prezidentą Donaldą Trumpą imantis veiksmų, kuriais nesiekiama kovoti su nusikalstamumu.

„Užuot ėmusis veiksmų, kad drauge su mumis stiprintų viešąjį saugumą, Trumpo administracija sutelkė dėmesį į Ilinojaus gyventojų gąsdinimą“, – rašė jis platformoje „X“.

REKLAMA
REKLAMA

JAV prezidentas pastarosiomis dienomis kurstė įtampą Čikagoje ir šalyje agresyvia retorika ir skelbiamais vaizdais. Savaitgalį savo platformoje „Truth Social“ jis pasidalijo dirbtinio intelekto sukurtu vaizdu, kuriame Čikagos panoraminis vaizdas pavaizduotas stiliumi, primenančiu karo filmą „Šių dienų apokalipsė“.

Vaizdas buvo papildytas fraze „Čikaga netrukus sužinos, kodėl (Gynybos departamentas vadinsis – ELTA) Karo departamentu“ ir antrašte „Man patinka ryte užuosti deportacijų kvapą“, atkartojančia žinomą filmo citatą apie napalmą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų