Trumpas vėl kursto ginčą su JAV žiniasklaida: neleista filmuoti kelionės į Tenesį

Taip D. Trumpas mėgina pademonstruoti galią ne tik prieš žiniasklaidos priemones, kurių skelbiama informacija jam nepatinka, bet ir prieš JAV teisėją. Šis laikinuoju teismo sprendimu nurodė vėl leisti CNN, televizijos kanalui „MS NOW“ ir portalo „Politico“ žurnalistams rengti reportažus iš Baltųjų rūmų.
D. Trumpas, motyvuodamas šių žiniasklaidos priemonių skelbiama informacija, praėjusios savaitės penktadienį buvo nurodęs uždrausti joms patekti į Baltuosius rūmus. Tačiau po teisėjo sprendimo jų prieiga prie Baltųjų rūmų buvo atkurta. Kritikai D. Trumpo veiksmus vertino kaip išpuolį prieš spaudos laisvę ir mėginimą įbauginti.
Šeštadienį CNN turėjo rengti televizijos reportažus apie D. Trumpo kelionę į Tenesį. Tačiau, kaip pranešė CNN, kanalui to daryti neleista. Priežastys esą nebuvo nurodytos. Kiti televizijos kanalai paprastai naudojasi tuo metu grupei atstovaujančio kanalo nufilmuota medžiaga. Šeštadienį CNN vietą užims D. Trumpą remiančiam verslininkui Mike'ui Lindellui priklausantis interneto kanalas „Lindell TV“.
Kadangi keturi kiti televizijos kanalai, solidarizuodamiesi su CNN, šią savaitę kurį laiką atsisakė filmuoti D. Trumpo renginius, vaizdo medžiagos buvo mažiau nei įprastai, be kita ko, ir iš Kinijos vadovo Xi Jinpingo vizito.
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