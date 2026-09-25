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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

14 JAV senatorių nepatenkinti Trumpo sprendimu dėl Putino: parašė laišką

2026-09-25 23:48 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-25 23:48
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14 JAV senatorių, atstovaujančių dviem partijoms, sudarė grupę, kuri paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą atšaukti Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui skirtą kvietimą dalyvauti G20 viršūnių susitikime, kuris gruodį vyks Majamyje, praneša „The Washington Post“, remdamasis senatorių laišku.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (23)

14 JAV senatorių, atstovaujančių dviem partijoms, sudarė grupę, kuri paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą atšaukti Rusijos diktatoriui Vladimirui Putinui skirtą kvietimą dalyvauti G20 viršūnių susitikime, kuris gruodį vyks Majamyje, praneša „The Washington Post“, remdamasis senatorių laišku.

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„Putinas vienas pats yra atsakingas už tai, kad Rusija pradėjo visapusišką agresyvų karą prieš Ukrainą. Leidimas jam dalyvauti G20 viršūnių susitikime Jungtinėse Valstijose kelia rimtų nuogąstavimų dėl vyriausybės, kuri kasdien toliau smogia civiliniams objektams Ukrainoje, legitimavimo ir normalizavimo“, – teigiama laiške.

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Senatoriai taip pat nurodė, kad V. Putinas, Rusijos finansų ministras Antonas Siluanovas ir kiti Rusijos delegacijos atstovai yra įtraukti į JAV sankcijų sąrašą už veiksmus, kuriuos Vašingtonas laiko grėsme nacionaliniam saugumui. Laiško autorių nuomone, jei V. Putinas nebus izoliuotas nuo tarptautinės bendruomenės, jis turės mažiau motyvacijos nutraukti karą.

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Laišką inicijavo respublikonų senatorius iš Misisipės Rogeris Wickeris ir demokratų senatorė Jeanne Shaheen. Jį pasirašė dar šeši demokratai ir šeši respublikonai. R. Wickeris vadovauja Senato ginkluotųjų pajėgų komitetui, o J. Shaheen yra pagrindinė Demokratų partijos atstovė Senato tarptautinių santykių komitete.

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„The Washington Post“ taip pat priminė, kad praėjusį mėnesį A. Siluanovo dalyvavimas G20 šalių finansų ministrų susitikime Šiaurės Karolinoje sukėlė neigiamą kai kurių šalių reakciją. Europos Sąjungos atstovai, visų pirma, pareikalavo, kad Rusijos ministras nebūtų įtrauktas į bendrą susitikimo dalyvių nuotrauką.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį, rugsėjo 23 d., paskelbė apie kvietimą V. Putinui dalyvauti gruodžio mėnesio G20 viršūnių susitikime. Jis pavadino šį susitikimą galimybe V. Putinui „pabendrauti ne tik su prezidentu Trumpu, bet ir su kitais pasaulio lyderiais“.

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