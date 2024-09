Trumpas teigia tik laimėjęs rinkimus atskleis planą, kuris „garantuotai“ užbaigs karą Ukrainoje

„Jei laimėsiu, tada, kaip išrinktasis prezidentas, pasieksiu susitarimą – garantuotai“, – sakė D. Trumpas. „Šis karas niekada neturėjo įvykti“, – pridūrė jis. D. Trumpas tikino turįs „labai ambicingą planą“, kaip sustabdyti Ukrainą ir Rusiją. „Ir turiu idėją, galbūt ne planą, bet idėją Kinijai“, – kalbėjo buvęs JAV prezidentas.

Tačiau šių planų jis dabar negalįs atskleisti, „nes jei duosiu jums šiuos planus, negalėsiu jų panaudoti, jie tada nebus sėkmingi“. D. Trumpas jau ne kartą gyrėsi galįs „per 24 valandas“ užbaigti karą, tačiau niekada nepaaiškino, kaip ketina tai padaryti.

Savo rinkimų kovoje nekilnojamojo turto magnatas vis kritikuoja milijardinę JAV paramą Ukrainai ir reikalauja, kad europiečiai skirtų daugiau lėšų.

Kremlius iš esmės remia D. Trumpo pergalę prezidento rinkimuose, tačiau nemano, kad jo tarpininkavimas duotų greitą rezultatą Ukrainos kare. „Nemanau, kad yra stebuklinga lazdelė. Per dieną to neįmanoma padaryti“, – sekmadienį per Rusijos televiziją sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Taip jis komentavo D. Trumpo tvirtinimus, kad šis galį per dieną užbaigti Rusijos ir Ukrainos konfliktą.