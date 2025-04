Trumpas svarsto imtis priemonių prieš Rusiją Baltijos jūroje – „Fox News“ šaltiniai

Pasak žurnalistės, JAV administracija svarsto galimybę agresyviai taikyti sankcijas, įskaitant ir prieš Rusijos „šešėlinį laivyną“.

„Man buvo pasakyta, kad šiuo metu sankcijų laikomasi menkai – neoficialiais vertinimais, maždaug 3 iš 10 – ir Rusijos „šešėlinio laivyno“, gabenančio kontrabandinę naftą per Baltijos jūrą, sulaikymas galėtų būti lengvas spaudimo taikinys. Kaip praneša „Fox News“, didžiajai daliai laivyno jau taikomos sankcijos, o 70 proc. nelegalių naftos pardavimų iš Rusijos vyksta per jų šešėlinį laivyną“, – rašė J. Heinrich „X“ paskyroje.

A source familiar with the discussions tells FOX President Trump is frustrated with Putin, and believes Russia is “slow-rolling comprehensive ceasefire…

