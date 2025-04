Trumpas skelbia rekordinį – 1 trilijono dolerių – gynybos biudžetą: „Yra daug blogų jėgų“

Susitikime su B. Netanyahu jis pavadino biudžetą „didžiausiu JAV istorijoje“. Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas palaikė šią iniciatyvą, sakydamas, kad D. Trumpas greitai atkuria kariuomenę.

Kol kas oficialus 2026 m. biudžeto prašymas nepaskelbtas - vyriausybė dirba pagal laikiną schemą. Dabartinis gynybos biudžetas yra 850 mlrd. dolerių.

Pirmadienio vakarą gynybos sekretorius P. Hegsethas savo „X“ žinutėje rašė dar daugiau, teigdamas, kad D. Trumpas „atstato mūsų kariuomenę – ir skubiai“.

Thank you Mr. President!



COMING SOON: the first TRILLION dollar @DeptofDefense budget.



President @realDonaldTrump is rebuilding our military — and FAST.



(PS: we intend to spend every taxpayer dollar wisely — on lethality and readiness) pic.twitter.com/WcZlNAHgDG