Trumpas sako, kad greitai užbaigtų karą: „Labai gerai pažįstu Putiną, labai gerai pažįstu Zelenskį“

Apie tai jis kalbėjo po pirminių respublikonų rinkimų Ajovoje, rašo „Ukrainska Pravda“.

D. Trumpas tikino, kad jam esą į dialogą pavyktų įtraukti tiek Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, tiek Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną, kuriuos abu jis teigė „labai gerai pažįstantis“.

„Mes su V. Putinu labai gerai sutariame. Mes labai gerai sutariame. Tai geras dalykas, o ne blogas. Jei netikros naujienos taptų tikromis ir sąžiningomis naujienomis, 90 proc. mūsų problemų šioje šalyje būtų išspręsta. <...> Padėtis su Ukraina tokia baisi. <...> Ir mes ją išspręsime, išspręsime labai greitai“, – cituojamas jis.

„Aš labai gerai pažįstu prezidentą Putiną, labai gerai pažįstu Zelenskį, galiu jį pritraukti, mes tai išspręsime labai greitai. To (karo – red. past.) niekada neturėjo būti“, – tęsė D. Trumpas.

Donald Trump boasted about his friendship with Putin again



He said Russia would never attack Ukraine because he gets along great with the dictator. pic.twitter.com/TIpVJNxmuc