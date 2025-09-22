Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų

2025-09-22 09:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-22 09:32

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nekenčia savo oponentų. Tokį prisipažinimą Baltųjų rūmų vadovas padarė per atsisveikinimo ceremoniją su aktyvistu Charlie Kirku, kurį jis pavadino „misijonieriumi su kilniu tikslu“. 

Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
8

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad nekenčia savo oponentų. Tokį prisipažinimą Baltųjų rūmų vadovas padarė per atsisveikinimo ceremoniją su aktyvistu Charlie Kirku, kurį jis pavadino „misijonieriumi su kilniu tikslu“. 

REKLAMA
1

„Jis ne nekenčia savo oponentų ir nori jiems visko, kas geriausia. Šiuo atžvilgiu aš su Charlie nesutikau. Aš nekenčiu savo oponentų ir nelinkiu jiems viso ko geriausio“, – sakė D. Trumpas. Jo žodžiais, Ch. Kirkas buvo „žiauriai nužudytas radikalizuoto, šaltakraujiško monstro“, nes kovojo už laisvę ir teisingumą. Po šio įvykio Amerika „yra gedulo, šoko ir sielvarto būsenoje“, pabrėžė Trumpas, pridurdamas, kad „nė vienas iš mūsų niekada nepamirš Charlie Kirko, ir istorija jo taip pat nepamirš“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Kirkas buvo dešiniojo sparno aktyvistas ir D. Trumpo rėmėjas. Rugsėjo 10 d. per paskaitą Jutos slėnio universiteto studentams jis buvo sužeistas į kaklą ir netrukus mirė. Politikui buvo 31 metai. Į Ch. Kirko laidotuves kartu su Trumpu atvyko daug aukštų JAV administracijos atstovų – Pentagono vadovas Pete’as Hegsethas, Valstybės departamento vadovas Markas Rubio, nacionalinės žvalgybos direktorius Tulsi Gabbard, sveikatos ir socialinių paslaugų ministras Robertas Kennedy jaunesnysis ir kiti.

REKLAMA
REKLAMA

Charlie Kirko laidotuvės
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Charlie Kirko laidotuvės

Žada imtis priemonių prieš žiniasklaidos priemones

Kaip pažymi „The Guardian“, Trumpas pasinaudojo situacija aplink Kirko nužudymą, kad sugriežtintų retoriką ir „slopintų kitaminčius“. Ši kampanija yra nukreipta, visų pirma, į liberalias grupes ir Demokratų partiją, patikslino leidinys.

REKLAMA

Anksčiau televizijos kanalas ABC (priklausantis „Walt Disney Company“) sustabdė Jimmy Kimmelio laidos transliaciją dėl vedėjo pasisakymų apie Ch. Kirko nužudymą. D. Trumpas palankiai įvertino televizijos kompanijos sprendimą. Po to Baltųjų rūmų vadovas pareiškė, kad federalinė vyriausybė gali atšaukti transliavimo licencijas televizijos kanalams, kurie „prieštarauja“ jam.

„ Kažkur skaičiau, kad televizijos kanalai buvo prieš mane 97 %, tai yra 97 % nusiteikę neigiamai, ir vis dėlto aš laimėjau [2024 m. prezidento rinkimuose], ir lengvai, visose septyniose svyruojančiuose valstijose“, – pažymėjo D. Trumpas, apgailestaudamas, kad žiniasklaida apskritai kuria jam „blogą reputaciją“ . Tuo pačiu Baltųjų rūmų vadovas pabrėžė, kad sprendimą dėl licencijų atšaukimo priims JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) vadovas Brendanas Karras, kurį jis anksčiau paskyrė į šias pareigas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų