Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų

„Jis ne nekenčia savo oponentų ir nori jiems visko, kas geriausia. Šiuo atžvilgiu aš su Charlie nesutikau. Aš nekenčiu savo oponentų ir nelinkiu jiems viso ko geriausio“, – sakė D. Trumpas. Jo žodžiais, Ch. Kirkas buvo „žiauriai nužudytas radikalizuoto, šaltakraujiško monstro“, nes kovojo už laisvę ir teisingumą. Po šio įvykio Amerika „yra gedulo, šoko ir sielvarto būsenoje“, pabrėžė Trumpas, pridurdamas, kad „nė vienas iš mūsų niekada nepamirš Charlie Kirko, ir istorija jo taip pat nepamirš“.
C. Kirkas buvo dešiniojo sparno aktyvistas ir D. Trumpo rėmėjas. Rugsėjo 10 d. per paskaitą Jutos slėnio universiteto studentams jis buvo sužeistas į kaklą ir netrukus mirė. Politikui buvo 31 metai. Į Ch. Kirko laidotuves kartu su Trumpu atvyko daug aukštų JAV administracijos atstovų – Pentagono vadovas Pete’as Hegsethas, Valstybės departamento vadovas Markas Rubio, nacionalinės žvalgybos direktorius Tulsi Gabbard, sveikatos ir socialinių paslaugų ministras Robertas Kennedy jaunesnysis ir kiti.
Žada imtis priemonių prieš žiniasklaidos priemones
Kaip pažymi „The Guardian“, Trumpas pasinaudojo situacija aplink Kirko nužudymą, kad sugriežtintų retoriką ir „slopintų kitaminčius“. Ši kampanija yra nukreipta, visų pirma, į liberalias grupes ir Demokratų partiją, patikslino leidinys.
Anksčiau televizijos kanalas ABC (priklausantis „Walt Disney Company“) sustabdė Jimmy Kimmelio laidos transliaciją dėl vedėjo pasisakymų apie Ch. Kirko nužudymą. D. Trumpas palankiai įvertino televizijos kompanijos sprendimą. Po to Baltųjų rūmų vadovas pareiškė, kad federalinė vyriausybė gali atšaukti transliavimo licencijas televizijos kanalams, kurie „prieštarauja“ jam.
„ Kažkur skaičiau, kad televizijos kanalai buvo prieš mane 97 %, tai yra 97 % nusiteikę neigiamai, ir vis dėlto aš laimėjau [2024 m. prezidento rinkimuose], ir lengvai, visose septyniose svyruojančiuose valstijose“, – pažymėjo D. Trumpas, apgailestaudamas, kad žiniasklaida apskritai kuria jam „blogą reputaciją“ . Tuo pačiu Baltųjų rūmų vadovas pabrėžė, kad sprendimą dėl licencijų atšaukimo priims JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) vadovas Brendanas Karras, kurį jis anksčiau paskyrė į šias pareigas.
