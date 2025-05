Trumpas pripažino įspėjęs Netanyahu nesmogti Iranui

D. Trumpas, paklaustas, ar praėjusią savaitę ragino B. Netanyahu nesiimti karinių veiksmų prieš Iraną, žurnalistams sakė būsiąs sąžiningas ir to neneigsiąs. „Sakiau, kad nemanau, jog dabar tai būtų tinkama“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad „mes vedame labai geras derybas su Iranu“.

Baiminamasi netikėtų veiksmų

JAV administracija nerimauja, kad vykstant deryboms su Teheranu Izraelis gali surengti ataką prieš Irano branduolinius objektus, iš anksto neįspėjęs, pranešė dienraštis „The New York Times“, remdamasis informuotais pareigūnais.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak pranešimo, Izraelio ministras pirmininkas B. Netanyahu gali sutrikdyti JAV ir Irano derybas, jei nusitaikys į pagrindines Irano urano sodrinimo vietas. B. Netanyahu atstovas spaudai trečiadienį atmetė pranešimą kaip „netikras naujienas“.

REKLAMA

Tęsiantis ginčui, kaip neleisti Iranui susikurti branduolinių ginklų, įvyko mažiausiai vienas įtemptas D. Trumpo ir B. Netanyahu pokalbis telefonu, taip pat keli aukšto rango JAV ir Izraelio pareigūnų susitikimai, pranešė „The New York Times“.

JAV žvalgybos vertinimu, Izraelis galėtų parengti ataką prieš Iraną vos per septynias valandas – laiko atkalbėti B. Netanyahu būtų per mažai, pranešė laikraštis. Tačiau tas pats vertinimas rodo, kad Iranui atsakius kontrataka, JAV neturėtų kito pasirinkimo, kaip tik kariškai paremti Izraelį.

REKLAMA

REKLAMA

Nusilpęs Iranas

Spalį Izraelis pareiškė rimtai pakenkęs Irano gynybiniams pajėgumams, iš dalies skirtiems apsaugoti šalies branduolinius objektus, kai atsakė į anksčiau tą mėnesį surengtą Teherano ataką.

Tai leidžia Izraelio lėktuvams priartėti prie Irano sienų nesibaiminant, kad taps taikiniais, rašė „The New York Times“. Be to, reikšmingai susilpninta visa Irano ir jo sąjungininkių „Hezbollah“ ir „Hamas“ „pasipriešinimo ašis“. Pranešta, kad B. Netanyahu įsitikinęs, jog dabar, kol Iranas dar neatsigavo, pats laikas atakai.

D. Trumpas mano priešingai – Irano pažeidžiamumas siūlo puikią galimybę derėtis, kad šalis nutrauktų urano sodrinimo programą, kartu grasinant karo veiksmais, jei derybos žlugtų.