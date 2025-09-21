Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pakartojo, kad JAV nori atgauti Bagramo bazę Afganistane

2025-09-21 13:35 / šaltinis: ELTA
2025-09-21 13:35

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo savo reikalavimą susigrąžinti Bagramo karinių oro pajėgų bazę Afganistane ir išsakė nekonkretų grasinimą radikaliam islamo Talibanui.

Trumpas pakartojo, kad JAV nori atgauti Bagramo bazę Afganistane (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo savo reikalavimą susigrąžinti Bagramo karinių oro pajėgų bazę Afganistane ir išsakė nekonkretų grasinimą radikaliam islamo Talibanui.

2

„Jei Afganistanas negrąžins Bagramo oro pajėgų bazės tiems, kas ją statė, o tai yra Jungtinės Amerikos Valstijos, atsitiks blogų dalykų“, – rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

D. Trumpas ketvirtadienį lankydamasis Didžiojoje Britanijoje pirmą kartą viešai paminėjo, kad jo administracija nori susigrąžint Bagramo oro pajėgų bazę, iš kurios pasitraukė 2021 m. 

„Norime susigrąžinti šią bazę“, – sakė jis spaudos konferencijoje su britų premjeru Keiru Starmeriu. Viena priežasčių, kodėl JAV nori atgauti bazę, yra tai, kad ji „yra valanda kelio nuo tos vietos, kur Kinija gamina savo branduolinius ginklus“.

Šeštadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar svarsto siųsti amerikiečių karius į Afganistaną Bagramui atsikovoti, D. Trumpas sakė: „Apie tai nekalbėsime. Bet mes dabar kalbame su Afganistanu, mes norime bazę atgauti – ir, beje, greitai, nedelsiant. Ir jei jie to nepadarys, jūs sužinosite, ką aš darysiu“.

Už 40 km nuo sostinės Kabulo esanti Bagramo bazė du dešimtmečius vaidino svarbų vaidmenį amerikiečių pajėgoms, kai JAV vadovavo tarptautinėms operacijoms Afganistane. 2024 m. rugpjūtį Talibanas trečiųjų valdžios perėmimo metinių proga Bagrame surengė karinį paradą, kuriame, be kitų, dalyvavo diplomatai iš Kinijos ir Irano.

Po ilgus metus trukusio Vakarų karinio buvimo radikalus islamo Talibanas 2021 m. rugpjūtį atsikovojo valdžią Afganistane ir paskelbė vadinamąjį islamo Emyratą. Nuo tada jis laikosi griežtos islamo interpretacijos, įgyvendina drakoniškus įstatymus ir riboja ypač moterų teises.

