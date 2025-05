Trumpas: mano prioritetas yra užbaigti konfliktus, o ne juos pradėti

Al Udeido karinių oro pajėgų bazė į pietvakarius nuo Dohos yra didžiausia Vašingtono karinė bazė Persijos įlankos regione ir JAV centrinės vadavietės regione būstinė. Per savo apsilankymą ketvirtadienį D. Trumpas, be to, paskelbė apie dideles Kataro finansines investicijas. „Kataras taip pat investuos 10 mlrd. dolerių, kad ateinančiais metais paremtų šią milžinišką bazę“, – teigė jis.