Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: Lenkija oficialiai pakviesta dalyvauti 2026 m. G20 viršūnių susitikime Floridoje

2025-09-06 12:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-06 12:08

Penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad 2026 m., kai JAV perims pirmininkavimą Didžiajam dvidešimtukui (G20), be įprastinės šalių grupės viršūnių susitikime Floridoje taip pat dalyvaus kitų valstybių atstovai stebėtojų teisėmis, tarp jų ir Lenkija.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad 2026 m., kai JAV perims pirmininkavimą Didžiajam dvidešimtukui (G20), be įprastinės šalių grupės viršūnių susitikime Floridoje taip pat dalyvaus kitų valstybių atstovai stebėtojų teisėmis, tarp jų ir Lenkija.

REKLAMA
0

Šis pranešimas patvirtino žinią, kurią Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis paskelbė per spaudos konferenciją po susitikimo su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose trečiadienį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

G20 viršūnių susitikimas – tai pasaulio didžiausių ekonomikų susitikimas, kuriame dalyvauja 19 atskirų šalių, taip pat Europos Sąjunga ir Afrikos Sąjunga.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad Lenkija prisijungė prie dvidešimties didžiausių pasaulio ekonomikų, pavadindamas tai „labai išskirtiniu klubu“ šalių, kurių BVP viršija 1 trilijoną JAV dolerių.

Kaip šeštadienį rašė ELTA, 2026 m. G20 viršūnių susitikimas vyks D. Trumpui priklausančiame golfo kurorte „Doral“ netoli Floridos miesto Majamio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų