Policijos pareigūnas Barbaras Balochas teigė, jog šaudynės įvyko antradienį pietvakarių Kvetos miesto gatvėje, kur įtariamasis Anwaras ul-Haqas nušovė savo JAV gimusią 15-metę dukrą, rašoma „The Guardian“.

„Kol kas mūsų tyrimo metu nustatyta, kad šeima prieštaravo jos aprangai, gyvenimo būdui ir bendravimui“, – sakė kitas policijos tyrėjas Zohaibas Mohsinas.

Šeima neseniai grįžo į Beludžistano provinciją, esančią musulmoniškame, konservatyviomis socialinėmis normomis pasižyminčiame Pakistane. Pranešama, kad iki to laiko šeima JAV gyveno net 25 metus.

B. Balochas sakė, kad A. Haqas su juo kalbėjo apie santykius su dukra. Pasak įtariamojo, jo dukra pradėjo kurti „netinkamą“ turinį soc. tinkle „TikTok“, kai gyveno JAV.

Policijai jis pasakojo, kad grįžusi į Pakistaną dukra toliau dalijosi vaizdo įrašais šioje platformoje.

Latest: a girl from USA, her father killed her for making TikTok videos. He took her back to Pakistan after raising her in USA, then killed her for carrying on posting ‘shameful’ TikToks. Another so-called ‘honour’ killing & murder & example of VAWG.https://t.co/6Fv66lkjSI