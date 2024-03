Tragedija JAV: ieškoma dingusiųjų, pastebėti keisti laivo manevrai prieš susidūrimą su tiltu

Maždaug 1 val. 30 min. vietos (7 val. 30 min. Lietuvos) laiku didelis laivas rėžėsi į tiltą, užsidegė ir nuskendo, rodo socialiniame tinkle „X“ paskelbtas vaizdo įrašas. Į vandenį taip pat nukrito daug automobilių.

Dramatiškoje filmuotoje medžiagoje užfiksuota, kaip 300 m ilgio laivas atsitrenkė į tilto pakraštį, o plieninė konstrukcija nukrito į Patapskou upę.

Su Singapūro vėliava plaukiojantis krovininis laivas prieš pat susidūrimą pakeitė kursą ir pasuko tiesiai į tilto atramą, patvirtina CNN atlikta „MarineTraffic“ laivų sekimo duomenų analizė.

Neaišku, dėl ko laivas atsitrenkė į tiltą ir kodėl mirgėjo jo žibintai. CNN kreipėsi į Nacionalinę transporto saugos valdybą, kad pasiteirautų apie galimą elektros energijos tiekimo laive sutrikimą.

Shocking footage reveals the start of the incident in Baltimore Harbor where 20 people are now missing. Our hearts are with Baltimore, Maryland. #BreakingNews pic.twitter.com/vgyyou1HZB