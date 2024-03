Katastrofa JAV: laivui rėžusis į atramą, tiltas subyrėjo į šipulius

Vaizdo įraše matyti, kad nuo smūgio laivas užsiliepsnojo, o tilto atramos ir pats tiltas subyrėjo į Patapsko upę. Nelaimė nutiko apie pusę pirmos ryto vietos laiku.

Vašingtono televizijos „7 News“ žurnalistė Lindsey Mastis patvirtino, kad katastrofą sukėlė beveik 300 metrų ilgio krovininis laivas „Dali“.

Pranešimų apie nukentėjusiuosius kol kas nėra, tačiau katastrofos metu ant tilto vyko automobilių judėjimas. Po vandeniu galėjo atsidurti dešimtys transporto priemonių. Skelbiama, kad subyrėjo apie 9 tūkst. pėdų (kiek daugiau nei 2,7 kilometro) tilto konstrukcijos dalis.

JAV pakrančių apsaugos tarnyba ir Merilendo transporto tarnyba patvirtino, kad įvyko avarija, tačiau daugiau informacijos nepateikė.

Tiltas yra 8636 pėdų (2632 m) ilgio ir juo kasmet pravažiuoja apie 11,5 mln. transporto priemonių.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph