Tokios kelionės nelinkėtų niekam: „British Airways“ lėktuvas 9 valandas skrido „į niekur“

9.27 val. ryto lėktuvas išskrido iš Londono Hitrou oro uosto, o kitą dieną 6.54 val. ryto vėl nusileido tame pačiame oro uoste – iš viso įveikė 7 779 kilometrus ir ore praleido 9 valandas ir 27 minutes. Vėliau „British Airways“ teigė, kad taip įvyko dėl „nedidelės techninės problemos“ ir buvo nuspręsta grįžti į Londoną, nes ten yra patalpos ir technikai, galintys patikrinti orlaivį.

„British Airways“ atstovas spaudai sakė: „Lėktuvas dėl nedidelio techninio gedimo atsargumo sumetimais grįžo į Londono Hitrou oro uostą. Lėktuvas saugiai nusileido, o keleiviai išlipo įprasta tvarka. Atsiprašėme savo klientų už sutrikdytą kelionę“.

Pranešama, kad visi keleiviai buvo perrašyti į naujus skrydžius į Hjustoną.

Tikslios problemos priežasties „British Airways“ nenurodė, tačiau kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad ji susijusi su orlaivio varikliais.

Prieš kelias savaites „British Airways“ lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu leistis Olandijoje, kai, kaip pranešama, pilotų kabiną ore užpildė dūmai.

Lėktuvas skrido iš Londono į Norvegijos miestą Oslą, kai kapitonas perspėjo oro eismo kontrolierius ir pranešė, kad lėktuvui reikės nedelsiant nusileisti.

Į Amsterdamo Schipholio oro uosto kilimo ir tūpimo taką, kur nusileido „Airbus A320“ su iki 190 žmonių, buvo išsiųstos kelios ugniagesių mašinos ir gelbėtojų automobiliai.

