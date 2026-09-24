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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tokios dyzelino kainos Europoje dar nebuvo: fiksuojami rekordai

2026-09-24 12:26 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-24 12:26
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Vidutinė dyzelino kaina Europos Sąjungos (ES) degalinėse pasiekė rekordinius 2,23 euro už litrą, rodo naujienų agentūros AFP atlikta šalių narių duomenų, kuriuos ketvirtadienį paskelbė Europos Komisija (EK), analizė.

Degalai BNS Foto

Vidutinė dyzelino kaina Europos Sąjungos (ES) degalinėse pasiekė rekordinius 2,23 euro už litrą, rodo naujienų agentūros AFP atlikta šalių narių duomenų, kuriuos ketvirtadienį paskelbė Europos Komisija (EK), analizė.

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Naujas rekordas pasiektas po to, kai dėl karų Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje sutriko žalios naftos tiekimas ir buvo apgadintos naftos perdirbimo gamyklos, o tai lėmė energijos kainų augimą visame pasaulyje.

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Kuro kainos Europoje

Remiantis savaitiniais duomenimis, renkamais nuo 2005 m., rekordinės kainos užfiksuotos 19-oje ES šalių, įskaitant Vokietiją, Prancūziją ir Italiją.

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Tarp naujus rekordus fiksuojančių šalių didžiausios kainos užregistruotos Danijoje ir Suomijoje – po 2,56 euro už litrą dyzelino, o Vokietijoje kaina siekia 2,46 euro.

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Belgijoje ir Prancūzijoje kainos siekia beveik 2,40 euro.

Ispanijoje ir Švedijoje kainos taip pat išaugo, tačiau nesiekia aukštumų, pasiektų 2022 m. po Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą.

Duomenis, paimtus iš EK naftos biuletenio, pateikia nacionalinės institucijos. Paprastai jie atspindi degalinėse savaitės pradžioje arba ankstesnės savaitės pabaigoje skelbtas kainas.

Bendras 27 valstybių bloko rodiklis apskaičiuotas atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės degalų suvartojimą 2024 m.

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