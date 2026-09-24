Tokios dyzelino kainos Europoje dar nebuvo: fiksuojami rekordai

Naujas rekordas pasiektas po to, kai dėl karų Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje sutriko žalios naftos tiekimas ir buvo apgadintos naftos perdirbimo gamyklos, o tai lėmė energijos kainų augimą visame pasaulyje.
Kuro kainos Europoje
Remiantis savaitiniais duomenimis, renkamais nuo 2005 m., rekordinės kainos užfiksuotos 19-oje ES šalių, įskaitant Vokietiją, Prancūziją ir Italiją.
Tarp naujus rekordus fiksuojančių šalių didžiausios kainos užregistruotos Danijoje ir Suomijoje – po 2,56 euro už litrą dyzelino, o Vokietijoje kaina siekia 2,46 euro.
Belgijoje ir Prancūzijoje kainos siekia beveik 2,40 euro.
Ispanijoje ir Švedijoje kainos taip pat išaugo, tačiau nesiekia aukštumų, pasiektų 2022 m. po Rusijos visapusiškos invazijos į Ukrainą.
Duomenis, paimtus iš EK naftos biuletenio, pateikia nacionalinės institucijos. Paprastai jie atspindi degalinėse savaitės pradžioje arba ankstesnės savaitės pabaigoje skelbtas kainas.
Bendras 27 valstybių bloko rodiklis apskaičiuotas atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės degalų suvartojimą 2024 m.
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