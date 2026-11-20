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Amazonės džiunglių viduryje, nuo civilizacijos savanoriškai atsiskyrę avų genties atstovai pirmą kartą per pusę amžiaus užmezgė kontaktą su kur kas labiau pažengusiais kaimyninio kaimo gyventojais.
Vietos gyventojų nufilmuotuose vaizduose matyti, kad vyrai ginkluoti ietimis. Beveik visi avų genties žmonės nuogi, ant kaklų – vėriniai. Grupėje yra ir nėščia moteris. Nors abiejų bendruomenių atstovai nekalba ta pačia kalba, kaimo gyventojai pasiūlė svečiams pasiimti jamsų – į bulves panašių daržovių.
„Jiems reikia medžioti, žvejoti, kad turėtų žuvies, rinkti vaisius. Todėl nežinome, kokie veiksniai galėjo paskatinti juos užmegzti šį kontaktą čiabuvių teritorijoje“, – sako sociologė Lucia Alberta Bare.
Savo noru nuo pasaulio atsiskyrusi gentis tradiciškai verčiasi medžiokle ir maisto rinkimu. Tačiau gyventi taip, kaip žmonės gyveno prieš tūkstančius metų, darosi vis sudėtingiau.
„Į jų teritoriją įsiveržia pašaliniai asmenys, pavyzdžiui, medkirčiai, medžiotojai, taip pat aplinkinių ūkių savininkai. Šis spaudimas ir panašios situacijos galėjo priversti juos ateiti į mūsų kaimus ir prašyti pagalbos“, – teigia miško sergėtojų vadovas Olimpio Santos.
Iš viso pasaulyje yra apie 200 visiškai atsiskyrusių genčių, kurios renkasi gyventi izoliuotai. Daugiau nei 90 proc. jų gyvena Amazonės atogrąžų miškuose, daugiausia Brazilijoje, taip pat Indonezijoje ir Indijoje.
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