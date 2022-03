Tiesiai iš pragaru virtusio Mariupolio: duokite žadėtą pagalbą, miestas šluojamas nuo žemės paviršiaus

Apšaudyto miesto gatvėje stovintis vyras rusiškai kreipėsi į pasaulio lyderius, prašydamas jų suteikti jiems oro gynybos įrangą. „Jūs norite dar vieno Alepo? Jūs jau jį faktiškai turite“, – aiškino jis, primindamas, kad Mariupolis yra faktiškai nušluotas nuo žemės paviršiaus.

„Vaikai, vyresnio amžiaus žmonės miršta. Miestas yra sunaikintas ir nušluotas nuo žemės paviršiaus“, – sako jis.

„Jūs žadėjote, kad bus pagalba, tai duokite tą pagalbą. Bidenai, Macronai, jūs esate didūs lyderiai. Būkite jais iki galo“, – pareiškė jis, paaiškinęs, kad „žadėjo mums oro gynybą, o davė visai ne tai“.

Mariupolis šiuo metu patiria intensyvų Rusijos pajėgų puolimą. Miestas yra faktiškai sugriautas, o teritoriją saugančias Ukrainos kariuomenės ir savanorių pajėgas vis labiau spaudžia okupacinės jėgos.

“You have promised that there will be help, give us that help.”



A police officer in the besieged Ukrainian city of Mariupol issued a direct appeal for help to President Biden and President Macron on Friday pic.twitter.com/5fA2DHJ5CG