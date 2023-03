Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderį Putinui

Skelbiama, kad TBT išdavė V. Putino ir Rusijos vaiko teisių komisarės Marijos Aleksejevnos Lvovos-Belovos arešto orderius.

TBT pareiškime teigiama, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, jog tiek V. Putinas, tiek jo vaiko teisių įgaliotinė yra atsakingi už karo nusikaltimus, pavyzdžiui – neteisėtą gyventojų deportaciją ir neteisėtą gyventojų perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federaciją.

#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine

