Tankų teks palaukti – amerikietiški „Abrams“ Ukrainą pasieks tik 2023 m. pabaigoje ar kitąmet

Publikacijos autoriai kalbėjosi su daugybe pareigūnų, vienaip ar kitaip dalyvaujančių derybose dėl vakarietiškų tankų tiekimo Ukrainai. Jie pripažino, kad JAV paskelbė apie „Abrams“ pristatymą tik todėl, kad priešingu atveju Berlynas būtų atsisakęs siųsti savo tankus „Leopard“.

Siekdami palaužti Olafo Scholzo pasipriešinimą, Baltieji rūmai nusprendė paskelbti apie 31 tanko M1A2 „Abrams“ pristatymą į Kyjivą. Tačiau kovinės mašinos nebus imamos iš Amerikos kariuomenės sandėlių, jos iš gamintojo bus užsakomos naujos.

Be to, Ukrainą pasieksiantys tankai „Abrams“ bus gaminami be slapto nusodrintojo urano šarvo. Tokį sprendimą pašnekovai leidiniui aiškino tuo, kad urano šarvai yra slapta technologija, o Pentagonas nenori, kad jie patektų į Rusijos rankas.