Nuotaikų kaita jau pastebima pagal tai, kaip pasikeitė požiūris į V. Putiną, sako Berlyno Rusijos ir Eurazijos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, knygos „Bendrininkai. Kodėl Rusijos elitas pasirinko karą“ autorė Aleksandra Prokopenko. Jei anksčiau, pasak jos, stambūs verslininkai jį pagarbiai vadindavo „viršininku“, „pirmuoju“ arba „V. V.“, tai dabar – „seniu“, tardami tai „su paniekos atspalviu“. Kai kurie norėtų „politikos sugrįžimo į žmonių gyvenimą“ – su mažesniu represijų kiekiu, didesne žodžio laisve, sveikesne konkurencija tarp partijų ir politikų, sako A. Prokopenko.
Tarp Rusijos turtingiausių verslininkų vis dažniau kalbama apie tai, kas nutiks šaliai pasibaigus Vladimiro Putino erai. Nors viešai jie vengia kritikuoti Kremlių, ekspertų teigimu, dalis verslo elito jau ruošiasi gyvenimui po dabartinio Rusijos vadovo.
Grįžimo prie 90-ųjų oligarchijos galimybės
Grįžimo prie sistemos, primenančios 90-ųjų oligarchiją, variantas stebėtojams atrodo gana tikėtinas. Europos analizės ir strategijų centro direktorius Dmitrijus Nekrasovas, kuris anksčiau dirbo prezidento administracijoje ir Federalinėje mokesčių tarnyboje, o vėliau buvo opozicinis politikas, mano, kad esant tokiam scenarijui šalį valdys keli įtakingi elito klanai, veikiantys sąjungoje su verslo sluoksniais.
Pasak „The Economist“ redaktoriaus Arkadijaus Ostrovskio, turinčio daugiametę žurnalistinio darbo Rusijoje patirtį, kai kurie milijardieriai tikisi, kad V. Putinui pasitraukus šalis virs „oligarchine respublika“ – panašia į tą, kuri egzistavo 90-aisiais, kai prie vairo stovėjo verslo elitai. O dabar daugelis turtingiausių šalies žmonių patiria „visiškos aklavietės, į kurią šis karas įstūmė Rusiją, jausmą, dėl ateities nebuvimo“.
Būtent bandymu ištrūkti iš tokios aklavietės A. Ostrovskis paaiškina nuskambėjusį interviu, kurį jam davė „EuroChim“ ir „SUEK“ įkūrėjas Andrejus Melničenka. Straipsnis apie vieną turtingiausių šalies žmonių buvo pavadintas „Žmogus, kuris pakeistų Rusiją“ („The man who would change Russia“).
Rusijos emigracijoje straipsnis ir jį lydėjusi paties A. Melničenkos skiltis buvo smarkiai sukritikuoti, be kita ko, už tai, kad pakartojo tezes, kuriomis Kremlius aiškina karą su Ukraina ir savo konfrontaciją su Vakarais. Tačiau A. Ostrovskis tvirtina, kad pasirodęs straipsnis tapo „įtemptų ir karštų diskusijų“, kurias jis vedė su A. Melničenka viešbučiuose ir kavinėse, kur jie „daugiausia gėrė kavą – daug kavos“, rezultatu. Pasak žurnalisto, magnatas atrodė „rimtai apmąstantis“ savo atsakymus, o ne bandantis kartoti paskui politikus ar pristatyti save palankioje šviesoje.
Nors A. Melničenka kartojo paskui V. Putiną, kad Vakarai kelia grėsmę Rusijos suverenumui ir ignoruoja jos susirūpinimą saugumo srityje, jis pasisakė už permainas, kurios padarytų galą vienvaldystei, ir už aktyvesnį Rusijos bendravimą su pasauliu. A. Ostrovskis mano, kad, nepaisant visų išlygų ir labai tikėtino Kremliaus pritarimo šiam interviu, A. Melničenka kalbėjo ne tik savo vardu, bet ir savo kolegų verslininkų vardu.
Atėjęs į valdžią V. Putinas per du dešimtmečius smarkiai apribojo oligarchų politinę įtaką, o verslo elito vaidmuo valstybės valdyme tapo gerokai mažesnis nei Boriso Jelcino laikais. Visą valdžią ir šalies resursų kontrolę buvęs KGB darbuotojas perėmė į savo ir savo aplinkos rankas.
A. Melničenka ilgą laiką buvo vienas turtingiausių Rusijos verslininkų, o po plataus masto invazijos į Ukrainą jam, kaip ir daugeliui kitų stambių Rusijos verslo atstovų, buvo pritaikytos Vakarų sankcijos.
Baimė, tylėjimas ir pasiruošimas pokyčiams
A. Prokopenko mano, kad oligarchas bandė inicijuoti viešą diskusiją. Pasak jos, tai buvo „raginimas tokiems pat turtingiems žmonėms kaip jis pats pradėti pasisakyti“.
Tačiau diskusijos niekas nepratęsė. Milijardieriai „norėtų grįžti į tuos laikus, kai į juos įsiklausydavo, neatimdavo iš jų aktyvų ir kai jie suprato žaidimo taisykles“, sako A. Prokopenko. Tačiau dėl atmosferos, kurią V. Putinas sukūrė Rusijoje, jie dabar bijo ką nors padaryti, prideda ji. Vienas oligarchas pokalbio su ja metu tiesiog sėdėjo ant savo telefono, tikėdamas, kad jis yra pasiklausomas: „Aš pagalvojau, kad tai absoliučiai stalinistinio tipo baimė. Visiškai iracionali.“
Amerikietis Michaelas Calvey, kadaise vieno didžiausių Rusijoje užsienio investicijų fondų „Baring Vostok“ įkūrėjas, supranta, kodėl milijardieriai tyli. Jis pats pateko po V. Putino represijų volu – 2019 metais M. Calvey ir keli jo kolegos buvo suimti dėl tariamo sukčiavimo. „O ką jiems lieka daryti, išskyrus tai, kad keliauti tiesiai į kalėjimą ir netekti savo aktyvų? Žmonėms, sėdintiems Londone, lengva sakyti: „Kodėl gi jums visiems tiesiog neatsistoti ir neiškeliauti tiesiai į kalėjimą?“ Nes būtent taip ir atsitiktų“, – sako M. Calvey.
Pasak D. Nekrasovo, jau dabar kai kurie „bando susidraugauti su reikiamais specialiųjų tarnybų darbuotojais ar ministrais“, tikėdamiesi jų paramos po to, kai V. Putino neliks. Tačiau bet kokie tolesni žingsniai „yra pernelyg pavojingi“, prideda jis.
Turtingiausių verslininkų elgesys artimiausiais metais iš dalies priklausys nuo jų finansinės padėties, mano D. Nekrasovas. Tas, kas turi daug likvidžių lėšų, su didesniu užtikrintumu „dalyvaus politiniuose žaidimuose“ ir kovos dėl įtakos, ruošdamasis gyvenimui šalyje po V. Putino. O tie, kurių turtas priklauso nuo valstybinių sutarčių ar valdžios palankumo, tylės, bijodami viską prarasti.
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