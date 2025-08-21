Švedija pirmai per 50 metų branduolinės energetikos plėtrai pasirinko mažuosius reaktorius

Vyriausybė teigė, kad trys ar penki naujos kartos reaktoriai bus pastatyti Ringhalso elektrinėje pietvakarių Švedijoje, jų galia sieks apie 1500 megavatų – tai atitinka dviejų klasikinių reaktorių galią.
„Pirmą kartą per 50 metų Švedijoje bus statoma nauja branduolinė jėgainė“, – per spaudos konferenciją sakė ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas.
Skandinavijos šalis 1980 m. per neįpareigojantį referendumą balsavo už tai, kad pamažu būtų atsisakyta branduolinės energetikos, nuo to laiko uždarė šešis iš 12 senstančių reaktorių. Tačiau dabar politinė dauguma pritaria branduolinės energetikos plėtrai kartu naudojant ir atsinaujinančius energijos šaltinius, kad sumažintų iškastinio kuro naudojimą.
Pasak Švedijos valstybinės energetikos įmonės „Vattenfall“, tiekėju bus pasirinkta britų grupė „Rolls-Royce“ arba amerikiečių „GE Vernova“. Generalinė direktorė Anna Borg teigė, kad projekto kaina „vis dar yra derybų klausimas“, ir pridūrė, jog „Vattenfall“ siekia pastatyti naujus reaktorius maždaug iki 2035 metų.
Šiuo metu Švedijoje veikia šeši reaktoriai, jie pagamina apie 30 proc. šaliai reikalingos elektros energijos.
Mažieji reaktoriai (MMR) yra gana paprastai pastatomi ir todėl pigesni nei dideli reaktoriai. Tačiau ši technologija vis dar yra eksperimentinė, pasaulyje pastatyta tik keletas tokių įrenginių.
Aplinkosaugos grupė „Greenpeace“ kritikavo dešiniųjų vyriausybės planą kaip miglotą, minėjo biudžeto, terminų ir statybos leidimų trūkumą.
Organizacijos pranešime sakoma, kad vyriausybė „mėgina apgauti Švedijos žmones, kad jie patikėtų, jog nauja branduolinė energetika lems pigią ir ekologišką elektros energiją“.
„Naujai branduolinei energetikai reikės vienų didžiausių per Švedijos istoriją valstybės subsidijų, ji padidins išmetamųjų teršalų kiekį ir atidės pramonės elektrifikavimą“, – sakoma „Greenpeace“ pranešime.
