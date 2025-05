Sujudo Kremliaus „botų armija“: Trumpas – jau nebe geriausias draugas

Publikuotose žinutėse buvo teigiama, kad Trumpas „krapšto akis“, serga demencija, kuri „perėjo jam kartu su prezidento kėdė“, ir „siautėja dėl to, kad neturi valdžios Rusijoje“. Be to, jo žodžiai apie Putiną buvo aiškinami „sezoniniu bipoliariškumu“. Botai vadino JAV prezidentą „klounu“, kaltindami jį tuo, kad jis „suklydo“ ir „nori sėdėti ant dviejų kėdžių“.

Panašūs komentarai anglų kalba buvo paskelbti ir „X“ tinkle po prokremlinių propagandistų įrašais. Projektas pažymi, kad botai pirmą kartą taip agresyviai puolė Trumpą – iki tol jie apsiribojo mandagiais komentarais su neutraliomis ir ramiomis formuluotėmis. „Turbūt vienintelis užsienio nedraugiškos šalies politikas, kuriam teko tokia garbė“, – Agentstvo“ cituojamas „Botnadzor“ atstovas.

Kremlius taip pozityviai vertino D. Trumpą ir jo vystomą politiką, kad neseniai atliktoje Rusijos gyventojų apklausoje JAV priešiška laikė tik 27 proc., kai ankstesnėse apklausose amerikiečiai būdavo įvardijami kaip pagrindiniai priešai bent 60-70 proc. apklaustųjų.

Oficialiai Kremlius į D. Trumpo pareiškimus reagavo santūriai. V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas pavadino JAV lyderio žodžius „emocine perkrova“.

Trumpas: aš pažįstu Putiną seniai, bet jis visiškai išprotėjo

Trumpas pareiškė, kad yra nepatenkintas Rusijos prezidentu, ir kritikavo jį už smūgius Ukrainai gegužės 25 d. „Kas, po velnių, atsitiko Putinui? Aš jį pažįstu seniai, visada su juo sutariau, bet jis siunčia raketas į miestus ir žudo žmones, ir man tai visiškai nepatinka“, – sakė politikas.

Vėliau, savo „Truth Social“ paskyroje JAV prezidentas išreiškė abejones dėl Putino psichinės sveikatos. „Jis visiškai išprotėjo. Aš visada sakiau, kad jis nori visos Ukrainos, o ne tik jos dalies... Bet jei jis tai padarys, tai lems Rusijos žlugimą“, – rašė D. Trumpas.

Šie pareiškimai buvo paskelbti po to, kai gegužės 25 d. naktį Rusijos karinės pajėgos surengė didelio masto kombinuotą smūgį Ukrainai. Visoje šalies teritorijoje buvo paleista 300 smogiamųjų dronų ir beveik 70 įvairių tipų raketų, įskaitant balistines. Smūgiai kliuvo 12 regionų, įskaitant sostinę Kyjivą. Žuvo 13 žmonių.

Po to V. Zelenskis paragino Vakarų partnerius, įskaitant JAV, sugriežtinti sankcijas prieš Rusiją, kuri „vilkina karą ir kasdien toliau žudo“.