„Dabar mes neturime nieko“: po rusų atakų Ukraina susiduria su gynybos išteklių trūkumu

Karas Ukrainoje , 2025 metų gegužė (10 nuotr.) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) +6 Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025 metų gegužė

„Rusai ką tik paleido į mūsų zoną penkis naujo tipo raketų modelius, pavadintus „Banderol“. Jie atidžiai tiria kiekvienos atakos rezultatus, ieškodami spragų mūsų gynyboje. Programuodami savo dronus ir sparnuotas raketas, jie naudoja vis sudėtingesnes trajektorijas“, – „Le Monde“ pasakojo Ukrainos priešraketinės gynybos pareigūnas Artemas.

Pasak jo, okupantai taip pat naudoja daug fizinių ir elektroninių masalų. Jis paaiškino, kad priešo tikslas yra išeikvoti Ukrainos gynybinius išteklius.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainos pareigūnas pasidalijo su žurnalistais, kad ukrainiečių kariai ant žemės išdėsto daugybę klaidinančių taikinių, kad apgautų priešą. Tačiau Ukrainai labai reikia tolimojo nuotolio sistemų, tokių kaip amerikiečių „Patriot“, vokiečių „Iris-T“ ir prancūzų-italų „SAMP/T“.

REKLAMA

„Dabar mes neturime nieko“

„Dabar mes neturime nieko. Šiandien mes neturime nieko, kas galėtų apsaugoti pietinę Ukrainos dalį nuo balistinių raketų“, – prisipažino Artemas.

Šaltinis žurnalistams papasakojo, kad Ukraina nebeturi raketų dviem „SAMP/T“ sistemom. Be to, jo teigimu, per pusantrų metų Ukraina negavo nė vienos raketos priešlėktuvinei raketų sistemai „Crotale“.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų atstovas Jurijus Ignatas žurnalistams papasakojo, kad kai kurie rusų „Shahed“ dabar yra aprūpinti trikdžių moduliais. Dėl to Ukrainos kariuomenei reikia daugiau radijo ir elektroninės kovos priemonių.

„Pergalę pasieks kūrybingiausi“, – sakė jis.

J. Ignatas pažymėjo, kad džiaugiasi, jog Ukrainos gauti vakarietiški naikintuvai F-16 ir „Mirage 2000-5F“ sugebėjo numušti Rusijos dronus per didelio masto rusų ataką naktį iš gegužės 25 d. į 26 d. Tačiau Ukraina nesugebėjo numušti nė vienos iš devynių balistinių raketų, paleistų tą naktį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainiečių dronų operatoriai (6 nuotr.) Ukrainiečių dronų operatoriai (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečių dronų operatoriai (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečių dronų operatoriai (nuotr. SCANPIX) +2 Ukrainiečių dronų operatoriai (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečių dronų operatoriai (nuotr. SCANPIX) Ukrainiečių dronų operatoriai (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainiečių dronų operatoriai

„Mums trūksta raketų“, – pridūrė J. Ignatas.

Leidinyje pažymėta, kad aplink Kyjivą dislokuoti keli „Patriot“ sistemų divizionai. Tačiau jie negali užtikrinti visiškos apsaugos nuo balistinių raketų.