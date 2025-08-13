Suimta buvusi pirmoji Pietų Korėjos ponia

Suėmimas įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Seulo centrinis apygardos teismas peržiūrėjo prokurorų prašymą išduoti arešto orderį 52 metų moteriai.
Teismas patenkino orderį motyvuodamas įrodymų klastojimo rizika, prokurorams pateikus 848 puslapių nuomonę, kurioje išdėstyti įtariamos Kim Keon-hee neteisėtos veikos.
Po šio arešto pirmą kartą Pietų Korėjos istorijoje už grotų atsidūrė ir buvęs prezidentas, ir pirmoji ponia.
Kim Keo-hee pateikti kaltinimai apima kapitalo rinkos ir finansinių investicijų įstatymų, taip pat politinių lėšų įstatymų pažeidimus.
Šis areštas vainikuoja dramatišką buvusios pirmosios poros nuosmukį po netikėto buvusio prezidento Yoon Suk-yeolo sprendimo gruodžio 3 dieną paskelbti karo padėtį, kai į parlamentą buvo pasiųsti kariai, tačiau opozicijos parlamento nariai greitai ją atmetė.
Buvęs vyriausiasis prokuroras Yoon Suk-yeolas dėl karo padėties paskelbimo sulaukė apkaltos ir buvo pašalintas iš pareigų balandžio mėnesį, todėl Pietų Korėja birželį surengė pirmalaikius prezidento rinkimus.
Jis yra suimtas nuo liepos 10 dienos.
Praėjusią savaitę Kim Keon-hee kelias valandas buvo apklausiama prokurorų, o kitą dieną jie pateikė jos arešto orderį.
„Nuoširdžiai atsiprašau, kad sukėliau problemų, nepaisant to, kad esu nereikšmingas asmuo“, – trečiadienį atvykusi į prokuratūrą sakė buvusi pirmoji ponia.
Kim Keon-hee jau seniai supa kontroversijos, kyla klausimų dėl jos įtariamo vaidmens manipuliuojant akcijomis.
Vieša kritika įgavo naują pagreitį 2022 metais, kai vienas kairiųjų pažiūrų pastorius nufilmavo, kaip įteikia jai „Dior“ rankinę, kurią moteris, regis, priėmė.
Ji taip pat kaltinama kišimusi į Yoon Suk-yeolo partijos parlamento narių skyrimo procesą – tai rinkimų įstatymų pažeidimas.
Būdamas prezidentu, Yoon Suk-yeolas vetavo tris opozicijos kontroliuojamo parlamento priimtus specialiųjų tyrimų įstatymus, kuriais siekta ištirti jo žmonai mestus kaltinimus. Paskutinįjį veto jis paskelbė lapkričio pabaigoje.
Po savaitės Yoon Suk-yeolas paskelbė karo padėtį.
Kalinio nuotrauka ir uniforma
Pagal kalėjimo taisykles, Kim Keon-hee turės persirengti iš įprastų drabužių į chaki spalvos kalėjimo uniformą ir jai bus suteiktas kalinės numeris.
Ji taip pat turės nusifotografuoti.
Buvusi pirmoji ponia laikoma 10 kv. m ploto vienutėje su ventiliatoriumi, bet be oro kondicionieriaus; dabar Pietų Korėją apėmusi karščio banga.
Pagal oficialų kalėjimo tvarkaraštį jai buvo pasiūlyti įprasti pusryčiai su duona, uogiene ir dešrelėmis.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad jos kameroje yra nedidelis stalas valgymui ir skaitymui, lentyna, kriauklė ir tualetas, bet nėra lovos.
Nors įprastu atveju ji būtų laikoma tame pačiame sulaikymo centre kaip ir jos vyras, pirmadienį prokurorai paprašė ją patalpinti kitoje įstaigoje, esančioje maždaug už 20 kilometrų.
Išdavus orderį, pirmosios ponios apsauga, kurią užtikrino Prezidento saugumo tarnyba, buvo nedelsiant nutraukta.
Kim Keon-hee gali būti laikoma iki 20 dienų, kol prokurorai ruošiasi oficialiai pateikti jai kaltinimus, naujienų agentūrai AFP sakė teisės ekspertas Kim Nam-ju.
„Kai Kim bus pateikti kaltinimai, ji gali būti suimta iki šešių mėnesių“, – sakė advokatas.
Buvusi pirmoji ponia gali teisme užginčyti orderį kaip neteisėtą, „tačiau atsižvelgiant į dabartines aplinkybes, atrodo, kad esama didelės įrodymų sunaikinimo rizikos, todėl mažai tikėtina, kad orderis bus atšauktas ir asmuo paleistas“, pridūrė jis.
„Kita galimybė – paleidimas už užstatą, tačiau ji taip pat nesuteikiama, jei kyla abejonių dėl įrodymų sunaikinimo“, – nurodė advokatas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!