Moteris prisidarė gėdos: norėjo iškrėsti pokštą, bet teko klauptis ant kelių

Be 2,8 mln. vonų (apie 2 tūkst. eurų) baudos, 50-metė moteris taip pat buvo įpareigota išklausyti 8 valandų seksualinio smurto prevencijos kursą.
Incidentas, kaip pranešama, įvyko praėjusių metų spalį restorano virtuvėje Gangvono provincijoje šiaurės rytų dalyje, rašo BBC.
Moteris norėjo savo 20-mečiam kolegai iškrėsti pokštą
Tuo tarpu Čunčono apygardos teismas birželio 7 d. atmetė moters teiginį, kad ji norėjo iškrėsti savo 20-mečiam kolegai pokštą.
Tačiau teismas atsižvelgė į tai, kad moteris anksčiau nebuvo teista ir apgailestavo dėl įvykio. Teisėjas sakė, kad ji atsiklaupė ir atsiprašė vyro bei jo tėvų.
Kito asmens kelnių numovimas Pietų Korėjoje laikomas pokštu
„Atrodo, kad už paprastą pokštą nubaudė per griežtai“, – rašoma viename iš komentarų po „Chosun Daily“ straipsniu apie šį atvejį.
Tačiau kitas skaitytojas teigia: „Baudos dydis visiškai nėra per didelis. Kodėl darote tokius pokštus? Ar jums tai atrodo pokštas?“
Kito asmens kelnių, įskaitant apatinius, numovimas – vadinamas „pantsing“ arba „debagging“ – dažnai laikomas įprastu pokštu, nepaisant kritikos, kad tai yra patyčių forma.
„Pantsing“ jau seniai naudojamas kaip komiškas triukas įvairiose šou ir realybės televizijos laidose Pietų Korėjoje.
Tačiau tai taip pat sukėlė problemų žmonėms. 2019 m. Pietų Korėjos olimpinis trumpųjų distancijų greitojo čiuožimo čempionas Lim Hyo-jun buvo diskvalifikuotas vieneriems metams, kai kitų moterų čiuožėjų akivaizdoje numovė savo komandos nario kelnes.
O 2021 m. grupė pradinės mokyklos mokinių Šiaurės Jeolos provincijoje buvo tirta dėl patyčių prieš jaunesnį berniuką žaidimų aikštelėje, kai aukos motina policijai pranešė, kad jie nuvilko jos sūnaus kelnes.
