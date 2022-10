Suduotas smūgis prokremliškai jėgai Donecke: štai prie ko atveda „rūkymas prie dujų balionų“

Prokremliški pareigūnai apkaltino ukrainiečius dėl raketų atakos, per kurią nukentėjo mero biuras Donecko mieste.

Atskirai Ukrainos pareigūnai pranešė, kad Rusijos raketos pataikė į miestą šalia Zaporižios atominės elektrinės ir sužeidė šešis žmones.

Apie šiuos incidentus pranešta Ukrainai tęsiant kontrpuolimą ir atsikovojant vis daugiau teritorijų. Savaitės pradžioje Kremlius, keršydamas už tai ir už praėjusį savaitgalį įvykusį sprogimą antį jam svarbaus tilto, jungiančio Rusiją su Krymo pusiasaliu, surengė didžiausią per kelis mėnesius smūgių Ukrainai bangą.

Separatistų kontroliuojamame Donecke per raketų ataką smarkiai nukentėjo savivaldybės pastatas. Aplink pastatą, kuriam išdužo langai ir iš dalies sugriuvo lubos, sukosi dūmų kamuoliai. Netoliese stovėję automobiliai sudegė.

Apie aukas kol kas nepranešama.

The #Ukrainian Armed Forces attacked the building of the #Donetsk City Council, where the leaders of the so-called "Donetsk People's Republic" meet. pic.twitter.com/G4CKvEbCit

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strateginės komunikacijos departamentas platformoje „Telegram“ pranešė, kad „laikinai okupuotame Donecke driokstelėjo sprogimas, o vietos administracijos pastate liepsnoja gaisras. Štai prie ko atveda „rūkymas prie dujų balionų“. Vietiniai sako, kad ten buvo kitas sprogimas, mažesnis“.

Kremliaus remiama separatistų valdžia anksčiau jau kaltino Ukrainą dėl daugybės smūgių infrastruktūros ir gyvenamiesiems objektams okupuotuose regionuose, dažnai naudojant JAV tiekiamas ilgojo nuotolio raketas HIMARS, tačiau nepateikė tai patvirtinančios informacijos.

Atskirai Ukrainos pareigūnai sekmadienį pranešė, kad mažiausiai šeši žmonės buvo sužeisti per raketų smūgius Nikopolyje priešais didžiausią Europoje Zaporižios atominę elektrinę, kurioje Rusija yra dislokavusi savo karius.

Videos and photos all over Russian and Donetsk Z Telegram channels showing Donetsk city administration building at 98 Artema St. (not to be confused with the better known “DNR” admin building two blocks south) in the occupied city has been destroyed. pic.twitter.com/6qDu9xo2pP